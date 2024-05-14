Для Ямала изготовят разборный мост для некрупных переправ
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство.
«Поставка разборного моста планируется в начале IV квартала. Сейчас мост находится на изготовлении. Он будет храниться в АО «Ямалавтодор» в Губкинском», — заявили в департаменте.
Однопролётный или многопролётный мост длиной 18—32 м и шириной проезжей части 4,2 м монтируется в течение двух-пяти суток для обеспечения возможности проезда в случае повреждения стационарного моста.
Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о ходе строительства моста через Волгу.