Губернатор Азаров рассказал о строительстве моста через Волгу

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о ходе строительства моста через Волгу.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

«Первый асфальт стали укладывать. Всё идет по плану, несмотря на сложности. 35-метровая глубина у берега Шигонского района, новые технологические решения, некоторые из которых применялись впервые в мире, поставки металла, волжские штормы, которые стали неожиданностью для мостостроителей и останавливали работы», — заявил Азаров.

Он также отметил, что строительные работы идут согласно графику. По планам мост будет сдан к концу 2024 года.

Ранее сообщалось, что в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Калининградской области приведут к нормативу 19 мостов.