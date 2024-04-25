Губернатор Азаров рассказал о строительстве моста через Волгу
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Об этом сообщает sovainfo.ru.
«Первый асфальт стали укладывать. Всё идет по плану, несмотря на сложности. 35-метровая глубина у берега Шигонского района, новые технологические решения, некоторые из которых применялись впервые в мире, поставки металла, волжские штормы, которые стали неожиданностью для мостостроителей и останавливали работы», — заявил Азаров.
Он также отметил, что строительные работы идут согласно графику. По планам мост будет сдан к концу 2024 года.
Ранее сообщалось, что в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Калининградской области приведут к нормативу 19 мостов.