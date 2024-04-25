RT в Telegram
Подпишись

Губернатор Азаров рассказал о строительстве моста через Волгу

Короткая ссылка
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о ходе строительства моста через Волгу.
Губернатор Азаров рассказал о строительстве моста через Волгу
  • globallookpress.com

Об этом сообщает sovainfo.ru.

«Первый асфальт стали укладывать. Всё идет по плану, несмотря на сложности. 35-метровая глубина у берега Шигонского района, новые технологические решения, некоторые из которых применялись впервые в мире, поставки металла, волжские штормы, которые стали неожиданностью для мостостроителей и останавливали работы», — заявил Азаров.

Он также отметил, что строительные работы идут согласно графику. По планам мост будет сдан к концу 2024 года.

Ранее сообщалось, что в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Калининградской области приведут к нормативу 19 мостов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить