В Нефтеюганском районе ХМАО введён режим повышенной готовности из-за паводка
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на МЧС Югры.
«Нефтеюганский район (п. Салым и с. Лемпино) — постановление администрации Нефтеюганского района от 17.05.2024 №760-па, до особого распоряжения. В связи с угрозой возникновения природной ЧС, в целях предупреждения возникновения ЧС, связанной с подъёмом уровня воды в реках Вандрас, Большой Салым, Юганская Обь, Большая Юганская», — говорится в сообщении МЧС.
Также режим повышенной готовности в связи с паводком введён в Сургуте и Нижневартовске.
Ранее режим ЧС регионального уровня объявили в Якутии из-за сложной паводковой обстановки.