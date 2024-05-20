В Нефтеюганском районе ХМАО введён режим повышенной готовности из-за паводка

В Нефтеюганском районе ХМАО введён режим повышенной готовности из-за роста уровня воды в ближайших реках.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на МЧС Югры.

«Нефтеюганский район (п. Салым и с. Лемпино) — постановление администрации Нефтеюганского района от 17.05.2024 №760-па, до особого распоряжения. В связи с угрозой возникновения природной ЧС, в целях предупреждения возникновения ЧС, связанной с подъёмом уровня воды в реках Вандрас, Большой Салым, Юганская Обь, Большая Юганская», — говорится в сообщении МЧС.

Также режим повышенной готовности в связи с паводком введён в Сургуте и Нижневартовске.

Ранее режим ЧС регионального уровня объявили в Якутии из-за сложной паводковой обстановки.