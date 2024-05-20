RT в Telegram
Подпишись

В Нефтеюганском районе ХМАО введён режим повышенной готовности из-за паводка

Короткая ссылка
В Нефтеюганском районе ХМАО введён режим повышенной готовности из-за роста уровня воды в ближайших реках.
В Нефтеюганском районе ХМАО введён режим повышенной готовности из-за паводка
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на МЧС Югры.

«Нефтеюганский район (п. Салым и с. Лемпино) — постановление администрации Нефтеюганского района от 17.05.2024 №760-па, до особого распоряжения. В связи с угрозой возникновения природной ЧС, в целях предупреждения возникновения ЧС, связанной с подъёмом уровня воды в реках Вандрас, Большой Салым, Юганская Обь, Большая Юганская», — говорится в сообщении МЧС.

Также режим повышенной готовности в связи с паводком введён в Сургуте и Нижневартовске.

Ранее режим ЧС регионального уровня объявили в Якутии из-за сложной паводковой обстановки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить