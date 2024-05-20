Глава Якутии Николаев объявил режим ЧС из-за сложной паводковой ситуации

Режим ЧС регионального уровня объявлен в Якутии из-за сложной паводковой обстановки.

«В связи со сложной паводковой обстановкой в ряде районов республики, подписал указ об объявлении с 20 мая 2024 года режима ЧС регионального уровня», — написал глава республики Айсен Николаев на Telegram-канале.

13 мая режим повышенной готовности был введён из-за паводка на всей территории Якутии.

Как сообщалось, жителей села Кыллах в Олёкминском районе Якутии из-за паводка на реке Лена эвакуирровали в соседнее село Даппарай.