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Режим повышенной готовности введён из-за паводка на всей территории Якутии

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Режим повышенной готовности введён из-за паводка на всей территории Якутии.
Режим повышенной готовности введён из-за паводка на всей территории Якутии
  • globallookpress.com
  • © EMERCOM of Sakha (Yakutia)

«В целом ситуация под контролем. Работает межведомственная оперативная группа на базе ЦУС Главного управления по мониторингу и принятию решений. Вся Якутская территориальная подсистема республики приведена в режим повышенной готовности», — заявил начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия), генерал-майор внутренней службы Павел Гарин.

Как сообщается, жителей села Кыллах в Олёкминском районе Якутии из-за паводка на реке Лена эвакуируют в соседнее село Даппарай.

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