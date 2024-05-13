Режим повышенной готовности введён из-за паводка на всей территории Якутии.

«В целом ситуация под контролем. Работает межведомственная оперативная группа на базе ЦУС Главного управления по мониторингу и принятию решений. Вся Якутская территориальная подсистема республики приведена в режим повышенной готовности», — заявил начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия), генерал-майор внутренней службы Павел Гарин.

Как сообщается, жителей села Кыллах в Олёкминском районе Якутии из-за паводка на реке Лена эвакуируют в соседнее село Даппарай.