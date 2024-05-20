В ЦСКА сообщили, что Тороп скоро будет выписан из стационара и продолжит реабилитацию в клубе

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов прокомментировал ситуацию вокруг голкипера Владислава Торопа.

«В матче против «Пари НН» недоступными по медицинским показателям будут Тороп, Мойзес, Милан Гайич и Максим Мухин. Как вы знаете, Тороп перенёс операцию. Она прошла успешно. В ближайшее время он будет выписан из стационара и продолжит реабилитацию на клубной базе», — цитирует Безуглова пресс-служба ЦСКА.

Тороп был заменён на 36-й минуте матча с «Зенитом» в Кубке России после столкновения с Нурали Алипом. Позже стало известно, что вратарь получил двойной перелом костей лицевого отдела черепа и тяжёлое сотрясение мозга.

Ранее Тороп высказался о самочувствии после операции.