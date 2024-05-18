Тороп: операция прошла успешно, чувствую себя отлично

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп высказался о самочувствии после операции.

«Ребята, всем привет! Операция прошла успешно, чувствую себя отлично. Спасибо каждому за тёплые пожелания, а парням — удачи в остальных матчах», — написал Тороп в социальной сети.

Тороп был заменён на 36-й минуте матча с «Зенитом» в Кубке России после столкновения с Нурали Алипом. Позже стало известно, что вратарь получил двойной перелом костей лицевого отдела черепа и тяжёлое сотрясение мозга.

Ранее ЦСКА поблагодарил медицинский штаб «Зенита» за помощь в ситуации с травмой Торопа.