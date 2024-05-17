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ЦСКА поблагодарил медицинский штаб «Зенита» за помощь в ситуации с травмой Торопа

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ЦСКА поблагодарил медицинский штаб «Зенита» и «Газпром Арены» за помощь в ситуации в травмированным вратарём команды Владиславом Торопом.
ЦСКА поблагодарил медицинский штаб «Зенита» за помощь в ситуации с травмой Торопа
  • Gettyimages.ru

«Хотим выразить слова благодарности врачам «Зенита» Михаилу Гришину и Владимиру Хайтину, а также главному врачу «Газпром Арены» Лаврентию Неустоеву. Благодаря их помощи удалось за короткий срок решить вопросы как экстренной госпитализации, так и его дальнейшей транспортировки», — говорится в заявлении.

Тороп был заменён на 36-й минуте матча с «Зенитом» в Кубке России после столкновения с Нурали Алипом. Позже стало известно, что вратарь получил двойной перелом костей лицевого черепа и тяжёлое сотрясение мозга.

Ранее Кирилл Брейдо высказался о новости, что Тороп после восстановления от травмы будет выступать в защитной маске.

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