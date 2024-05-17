Брейдо: на данный момент вопрос о защитной маске для Торопа не стоит

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о новости о том, что вратарь клуба Владислав Тороп после восстановления от травмы будет выступать в защитной маске.

«На данный момент вопрос о маске не стоит. Но уверенно говорить об этом до операции нельзя. Тем более что в большинстве своем последующее ношение маски — это личное решение вратаря», — приводит слова Брейдо «Матч ТВ».

В СМИ сообщалось, что восстановление игрока после операции займёт около четырёх месяцев и он может провести оставшуюся часть карьеры в специальной маске.

Тороп был заменён на 36-й минуте матча с «Зенитом» в Кубке России после столкновения с Нурали Алипом. Позже стало известно, что вратарь получил двойной перелом костей лицевого черепа и тяжёлое сотрясение мозга.

Ранее Тороп высказался о самочувствии после тяжёлой травмы.