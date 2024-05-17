RT в Telegram
Подпишись

Брейдо: на данный момент вопрос о защитной маске для Торопа не стоит

Короткая ссылка
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о новости о том, что вратарь клуба Владислав Тороп после восстановления от травмы будет выступать в защитной маске.
Брейдо: на данный момент вопрос о защитной маске для Торопа не стоит
  • Gettyimages.ru

«На данный момент вопрос о маске не стоит. Но уверенно говорить об этом до операции нельзя. Тем более что в большинстве своем последующее ношение маски — это личное решение вратаря», — приводит слова Брейдо «Матч ТВ».

В СМИ сообщалось, что восстановление игрока после операции займёт около четырёх месяцев и он может провести оставшуюся часть карьеры в специальной маске.

Тороп был заменён на 36-й минуте матча с «Зенитом» в Кубке России после столкновения с Нурали Алипом. Позже стало известно, что вратарь получил двойной перелом костей лицевого черепа и тяжёлое сотрясение мозга.

Ранее Тороп высказался о самочувствии после тяжёлой травмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить