Тороп: хочу уже свалить из больницы и нормально поесть дома

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп высказался о своём самочувствии после тяжёлой травмы.

«Да, тут всё хорошо… Но, конечно, хочу уже свалить отсюда и нормально поесть дома», — приводит слова Торопа директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в своём Telegram-канале.

Тороп был заменён на 36-й минуте матча с «Зенитом» в Кубке России после столкновения с Нурали Алипом. Вместо него на поле вышел Владимир Шайхутдинов, который провёл дебютную встречу.

Позже стало известно, что вратарь получил двойной перелом костей лицевого черепа и тяжёлое сотрясение мозга.

Ранее сообщалось, что восстановление Торопа может затянуться на несколько месяцев.