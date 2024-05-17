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Тороп: хочу уже свалить из больницы и нормально поесть дома

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Вратарь ЦСКА Владислав Тороп высказался о своём самочувствии после тяжёлой травмы.

«Да, тут всё хорошо… Но, конечно, хочу уже свалить отсюда и нормально поесть дома», — приводит слова Торопа директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в своём Telegram-канале.

Тороп был заменён на 36-й минуте матча с «Зенитом» в Кубке России после столкновения с Нурали Алипом. Вместо него на поле вышел Владимир Шайхутдинов, который провёл дебютную встречу.

Позже стало известно, что вратарь получил двойной перелом костей лицевого черепа и тяжёлое сотрясение мозга.

Ранее сообщалось, что восстановление Торопа может затянуться на несколько месяцев.

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