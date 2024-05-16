Восстановление Торопа может затянуться на несколько месяцев

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о состоянии голкипера московской команды Владислава Торопа.

«Тороп уже находится в Москве, в одной из больниц. О сроках восстановления можно будет сказать после операции, на данный момент речь идёт о нескольких месяцах», — написал Тороп в Telegram-канале.

Тороп был заменён на 36-й минуте матча с «Зенитом» в Кубке России после столкновения с Нурали Алипом. Вместо него на поле вышел Владимир Шайхутдинов, который провёл дебютную встречу.

Позже стало известно, что вратарь получил двойной перелом костей лицевого черепа и тяжёлое сотрясение мозга.

Ранее хоккейный ЦСКА пожелал выздоровления получившему травму вратарю Торопу.