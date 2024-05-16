Хоккейный ЦСКА пожелал выздоровления получившему травму вратарю Торопу
- РИА Новости
«Мы желаем скорейшего выздоровления Владиславу! И вновь ждём на матчах любимого ЦСКА», — говорится в заявлении пресс-службы.
Тороп был заменён на 36-й минуте матча с «Зенитом» после столкновения с Алипом. Вместо него на поле вышел Владимир Шайхутдинов, который провёл дебютную встречу.
Позже стало известно, что вратарь получил двойной перелом костей лицевого черепа и тяжёлое сотрясение мозга.
Ранее Алип извинился перед Торопом за нанесённую травму.