Хоккейный ЦСКА пожелал выздоровления получившему травму вратарю Торопу

Хоккейный ЦСКА пожелал выздоровления получившему травму в финале Пути РПЛ Кубка России вратарю футбольного клуба Владиславу Торопу.

«Мы желаем скорейшего выздоровления Владиславу! И вновь ждём на матчах любимого ЦСКА», — говорится в заявлении пресс-службы.

Тороп был заменён на 36-й минуте матча с «Зенитом» после столкновения с Алипом. Вместо него на поле вышел Владимир Шайхутдинов, который провёл дебютную встречу.

Позже стало известно, что вратарь получил двойной перелом костей лицевого черепа и тяжёлое сотрясение мозга.

Ранее Алип извинился перед Торопом за нанесённую травму.