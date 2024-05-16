Алип извинился перед Торопом за нанесённую травму

Защитник «Зенита» Нуралы Алип извинился перед вратарём ЦСКА Владиславом Торопом за столкновение в финале Пути РПЛ Кубка России.

«Случился неприятный эпизод, и я бы хотел извиниться перед Торопом и от всей души пожелать ему здоровья. Я шёл на мяч и совершенно не хотел причинить ему вред. Очень сожалею и переживаю», — написал Алип в соцсетях.

Тороп был заменён на 36-й минуте матча после столкновения с Алипом. Вместо него на поле вышел Владимир Шайхутдинов, который провёл дебютную встречу.

Позже стало известно, что вратарь получил двойной перелом костей лицевого черепа и тяжёлое сотрясение мозга.

Ранее Тороп рассказал о своём состоянии.