Алип извинился перед Торопом за нанесённую травму
«Случился неприятный эпизод, и я бы хотел извиниться перед Торопом и от всей души пожелать ему здоровья. Я шёл на мяч и совершенно не хотел причинить ему вред. Очень сожалею и переживаю», — написал Алип в соцсетях.
Тороп был заменён на 36-й минуте матча после столкновения с Алипом. Вместо него на поле вышел Владимир Шайхутдинов, который провёл дебютную встречу.
Позже стало известно, что вратарь получил двойной перелом костей лицевого черепа и тяжёлое сотрясение мозга.
Ранее Тороп рассказал о своём состоянии.