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Алип извинился перед Торопом за нанесённую травму

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Защитник «Зенита» Нуралы Алип извинился перед вратарём ЦСКА Владиславом Торопом за столкновение в финале Пути РПЛ Кубка России.

«Случился неприятный эпизод, и я бы хотел извиниться перед Торопом и от всей души пожелать ему здоровья. Я шёл на мяч и совершенно не хотел причинить ему вред. Очень сожалею и переживаю», — написал Алип в соцсетях.

Тороп был заменён на 36-й минуте матча после столкновения с Алипом. Вместо него на поле вышел Владимир Шайхутдинов, который провёл дебютную встречу.

Позже стало известно, что вратарь получил двойной перелом костей лицевого черепа и тяжёлое сотрясение мозга.

Ранее Тороп рассказал о своём состоянии.

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