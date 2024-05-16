Тороп: чувствую себя, конечно, неважно, но не падаю духом

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп рассказал о своём состоянии после столкновения с Нуралы Алипом в финале Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом».

«Спасибо всем за слова поддержки. Чувствую себя, конечно, неважно, но не падаю духом. Больше переживаю, что не смогли выйти в суперфинал», — приводит слова Торопа пресс-служба ЦСКА.

Тороп был заменён на 36-й минуте матча после столкновения с Алипом. Вместо него на поле вышел Владимир Шайхутдинов, который провёл дебютную встречу.

Позже стало известно, что вратарь получил двойной перелом костей лицевого черепа и тяжёлое сотрясение мозга.

Ранее Андрей Мостовой оценил эпизод с травмой Торопа.