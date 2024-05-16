Мостовой: столкновение Алипа и Торопа — страшно

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой оценил эпизод с травмой голкипера ЦСКА Владислава Торопа.

«Я был в ста метрах от эпизода с Торопом. Увидел просто, что столкнулись. Потом повтор увидел — страшно. Нурик — железная голова. Никому не советую с ним сталкиваться. Здоровья Торопу!» — цитирует Мостового «Чемпионат».

Тороп был заменён на 36-й минуте матча после столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом. Вместо него на поле вышел Владимир Шайхутдинов, который провёл дебютную встречу. Позже стало известно, что Тороп получил двойной перелом костей лицевого черепа и тяжёлое сотрясение мозга.

Ранее врач ЦСКА Эдуард Безуглов прокомментировал ситуацию касательно состояния Торопа после столкновения в матче Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом».