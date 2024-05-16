RT в Telegram
Подпишись

Врач ЦСКА Безуглов: планируется транспортировка Торопа в Москву, о самолёте речи не идёт

Короткая ссылка
Врач ЦСКА Эдуард Безуглов прокомментировал ситуацию касательно состояния голкипера армейского клуба Владислава Торопа после столкновения в матче Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом».

«Состояние его стабильное. Планируется, что ночь он проведёт под контролем врачей в стационаре. Утром, если состояние будет стабильное, на спецтранспорте в сопровождении врача команды и специалистов будет доставлен в Москву, где будет принято решение по тактике лечения. Конечно, сейчас близко не может идти речи про самолёт», — цитирует Безуглова «Чемпионат».

Тороп был заменён на 36-й минуте матча после столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом. Вместо него на поле вышел Владимир Шайхутдинов, который провёл дебютную встречу.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Основное время матча завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались подопечные Сергея Семака (5:4). Первая игра между командами завершилась со счётом 1:1.

Ранее сообщалось, что Тороп получил двойной перелом костей лицевого черепа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить