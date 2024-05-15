Голкипер ЦСКА Тороп получил двойной перелом костей лицевого черепа

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал состояние голкипера армейского клуба Владислава Торопа.

«У него двойной перелом костей лицевого черепа и тяжёлое сотрясение мозга. Сейчас решается, останется ли он под наблюдением докторов в Санкт‑Петербурге или на специальном медицинском автомобиле будет доставлен в Москву», — цитирует Брейдо «Матч ТВ».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Основное время матча завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались подопечные Сергея Семака (5:4). Первая игра между командами завершилась со счётом 1:1.

Тороп был заменён на 36-й минуте матча после столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом. Вместо него на поле вышел Владимир Шайхутдинов, который провёл дебютную встречу.

Ранее сообщалось, что матч Кубка России «Зенит» — ЦСКА посетили более 50 тыс. человек.