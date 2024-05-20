Собянин: мы запускаем фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице начинает работу фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!», который продлится 100 дней.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на личный блог Собянина.

«В эти дни, когда в городе наконец-то установилась тёплая погода, мы запускаем фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!», который объединит наши летние активности и станет самым продолжительным городским фестивалем в мире. Целых 100 дней будут работать фестивальные площадки по всему городу: бульвары и скверы, парки и набережные, традиционные точки проведения праздников и фестивалей и абсолютно неожиданные места — вроде площадок для выгула собак», — написал мэр.

Он добавил, что по итогам нынешнего сезона станет понятно, что больше всего нравится москвичам, чтобы в следующем году предложить ещё более интересную и разнообразную программу.

Ранее сообщалось, что Зелёный театр ВДНХ откроет сезон 1 июня.