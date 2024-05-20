В Петербурге ожидается потепление до +25 °С

Синоптики прогнозируют возвращение тёплой погоды в Санкт-Петербург.

Об этом сообщает neva.today.

«Антициклон продолжит определять нашу погоду, холодная восточная его часть станет быстро прогреваться, и потепление к пятнице намечается. Фон дневной температуры по области повысится до +21…+26 °С, в Санкт-Петербурге надо ждать возвращение +25 °С и выше. Если, конечно, атмосфера не закапризничает», — написал в своём Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Он добавил, что есть вероятность кратковременных дождей, однако всё может поменяться.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова допустила, что лето в 2024 году в Москве может быть схоже с летом 2010-го, запомнившимся жаркой и засушливой погодой.