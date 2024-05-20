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Собянин: на Московской неделе интерьера и дизайна побывали 230 тысяч человек

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Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в этом году Московскую неделю интерьера и дизайна посетили рекордные 230 тыс. гостей.
Собянин: на Московской неделе интерьера и дизайна побывали 230 тысяч человек

Об этом информирует НСН.

По его словам, свою продукцию на мероприятии представили 985 компаний, в том числе свыше 40 международных. Выставку посетили делегации из Египта, Алжира, Марокко, Саудовской Аравии, Индии и Турции.

В рамках недели были заключены соглашения о сотрудничестве на сумму более 13,8 млрд рублей.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что более 200 мероприятий, мастер-классов и круглых столов, запланировано для гостей Международной выставки-форума архитектуры и дизайна «АРХ Москва», которая пройдёт в Гостином Дворе с 22 по 25 мая.

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