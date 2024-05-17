Более 200 мероприятий пройдёт в рамках выставки архитектуры «АРХ Москва»

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что более 200 мероприятий, мастер-классов и круглых столов, запланировано для гостей Международной выставки-форума архитектуры и дизайна «АРХ Москва», которая пройдёт в Гостином Дворе с 22 по 25 мая.

Об этом сообщает 360.ru.

По его словам, в этом году вниманию посетителей представят свыше 200 стендов — на 12% больше, чем в прошлом году.

«Среди них — 13 кураторских спецпроектов, в работе над которыми принимают участие архитекторы разных поколений: от студентов до признанных мастеров», — добавил Ефимов.

Ранее сообщалось, что проект «Сделано в Москве» откроет маркет и шоурум локальных брендов в рамках Московской недели интерьера и дизайна.