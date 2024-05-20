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Международный фестиваль «Интермузей» стартует в Москве 23 мая

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В Москве 23 мая состоится открытие Международного фестиваля «Интермузей», который после четырёхлетнего перерыва будет проходить на семи городских площадках и завершится 26 мая.
Международный фестиваль «Интермузей» стартует в Москве 23 мая
  • © culture.gov.ru

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Министерство культуры РФ.

В рамках мероприятия запланировано более 70 событий деловой программы и ещё свыше 140 мероприятий для всех желающих.

Центральным событием «Интермузея» станет церемония вручения первой Национальной премии в области музейного дела им. Лихачёва в 16 номинациях. Она состоится 23 мая в концертном зале Третьяковской галереи на Кадашёвской набережной.

Ранее сообщалось, что в Зелёном театре ВДНХ 1 июня стартует новый сезон. В мероприятиях примут участие известные артисты.

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