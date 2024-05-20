Новое оборудование закупят для 22 больниц Подмосковья в 2024 году

В этом году в медучреждения Московской области планируют поставить новое оборудование для физиотерапии.

Это аппараты для лечения неврологических патологий и восстановления после перенесённых заболеваний, передаёт 360.ru.

«В этом году мы планируем закупить 118 единиц оборудования для физиолечения пациентов. Оно поступит в 22 медицинские организации Подмосковья», — уточнил министр регионального Минздрава Алексей Сапанюк.

Ранее НСН сообщала, что новый корпус детской городской клинической больницы Святого Владимира в Сокольниках сдадут в 2025 году.