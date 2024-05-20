Вице-президент Ирана: похороны президента Раиси пройдут в Мешхеде 23 мая
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Об этом сообщает телеканал IRIB.
«Церемония похорон аятоллы Раиси состоится в четверг вечером в мавзолее имама Резы», — цитирует его ТАСС.
Ранее Совет Безопасности ООН почтил минутой молчания память погибших президента Ирана Ибрагима Раиси, главы МИД страны Хосейна Амира Абдоллахияна и других пассажиров, находившихся в вертолёте, потерпевшем крушение.
Иранское посольство в Москве приспустило флаг в связи с гибелью Раиси в авиакатастрофе.