Вице-президент Ирана: похороны президента Раиси пройдут в Мешхеде 23 мая

Похороны президента Ирана Ибрагима Раиси пройдут 23 мая в его родном городе Мешхед, заявил вице-президент страны Мохсен Мансури.

Об этом сообщает телеканал IRIB.

«Церемония похорон аятоллы Раиси состоится в четверг вечером в мавзолее имама Резы», — цитирует его ТАСС.

Ранее Совет Безопасности ООН почтил минутой молчания память погибших президента Ирана Ибрагима Раиси, главы МИД страны Хосейна Амира Абдоллахияна и других пассажиров, находившихся в вертолёте, потерпевшем крушение.

Иранское посольство в Москве приспустило флаг в связи с гибелью Раиси в авиакатастрофе.