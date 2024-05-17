Встреча «лучших друзей» бросает вызов западному миропорядку — мировые СМИ о визите Владимира Путина в Китай

Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина показала, что Россия и Китай остаются «лучшими друзьями», несмотря на давление Запада, отмечают мировые СМИ. Этот всё более крепкий союз бросает вызов всему западному миропорядку и вызывает тревогу в Вашингтоне и европейских столицах: он привлекает других лидеров, заставляя их отворачиваться от США как от мирового гегемона.

Си и Путин видят друг в друге союзников в многополярном мировом порядке, который может бросить вызов нынешней позиции Запада во главе с Вашингтоном. Двухдневный визит наполнен символическими жестами, подчёркивающими взаимовыгодную дружбу, которая ещё больше расцвела после начала конфликта на Украине. — The Guardian



Китай и Россия находят силу друг в друге. Визит Владимира Путина в Китай отражает растущее сближение ценностей и политических приоритетов двух стран. — The Washington Post



Путин и Си Цзиньпин преподали урок Западу. Два «лучших друга», как они любят себя называть, пожалуй, как никогда находятся на одной волне. — L’Express



Обе стороны хотят показать, что, несмотря на происходящее в мире, несмотря на давление, которому они подвергаются со стороны США, они не собираются в ближайшее время отворачиваться друг от друга. — Fox News



Нынешний визит Владимира Путина в Китай — это не просто встреча с целью продемонстрировать это безграничное партнёрство между двумя странами. Это в значительной мере способ унизить Запад и Соединённые Штаты, особенно сейчас, когда Китай пытается утвердиться как лидер в новом миропорядке, в другом мировоззрении, отличающемся от западного. — CNN



Приветствие между главами Китая и России было сердечным. Это ясный сигнал: они лучшие друзья. Для России это необходимо, потому что она изолирована западными санкциями. — Das Erste



Китай сейчас — важнейший партнёр для России как в политическом, так и в экономическом плане. Си Цзиньпин продолжит поддерживать Путина и постарается помешать любой попытке смены режима в России, потому что это касается его самого. Между ними развилась своего рода профессиональная дружба, поскольку их интересы схожи. — Welt

Российский президент, который с некоторых пор приобрёл аппетит к важным визитам, в четверг отправился в Китай во второй раз за семь месяцев по случаю 75-летия установления дипотношений между РФ и КНР. Речь идёт о его четвёртой официальной встрече с Си Цзиньпином с момента начала российской спецоперации на Украине. Неизменная поддержка китайского партнёра имеет для Владимира Путина ключевое значение — ведь он всерьёз решил продолжать свою военную кампанию ещё очень долго. — Le Figaro



Китай и Россия — два государства со схожими интересами, они оба занимают антизападную позицию. Однако Китай выступает в качестве старшего партнёра. У России есть только один вариант — разыграть «китайскую карту». Ей нужны дипломатическая поддержка Пекина и товары двойного назначения из Китая. — N-TV



Российский президент, который пытается отыскать поддержку для своей кампании на Украине, приберёг для Китая свой первый после переизбрания визит. Си Цзиньпин заявляет, что готов укреплять связи с Россией, — и всё же старается не отторгнуть от себя Европу. — Les Echo



Путин и Си подтвердили своё общее видение многополярного миропорядка, в котором страны во главе с Китаем и Россией могут действовать по правилам, отличным от тех, что устанавливают США и другие либеральные демократии. Продолжающаяся дипломатическая и материальная поддержка Китаем России и конфликта с Украиной — при том, что Пекин изображает из себя потенциального посредника, — беспокоит США и страны Западной Европы. — The Washington Post



Тесное сотрудничество Москвы и Пекина вызывает растущее беспокойство среди демократических лидеров от Вашингтона до Токио. В первую очередь, они опасаются военного союза России и Китая — вместе эти страны образуют мощный альянс, который представляет большую угрозу для Запада. Однако у Запада есть и более весомый повод для тревоги: сочетание экономической, военной и политической мощи этих двух стран привлекает других лидеров, заставляя их отворачиваться от США как от мирового гегемона. — Bloomberg