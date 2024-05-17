Bloomberg: угроза международному порядку — растущее сотрудничество России и Китая беспокоит Запад

Сегодня Москва и Пекин продолжают активно укреплять сотрудничество и взаимопомощь во многих сферах жизни, начиная от экономики и заканчивая военным сектором. А это, очевидно, не может не вызывать беспокойство Запада: как отмечает Bloomberg, политики от Вашингтона до Токио видят в этом союзе прямую угрозу международному порядку, который Запад так долго выстраивал и продвигал после холодной войны.
Китай и Россия, веками соперничавшие друг с другом, сегодня являются одним из мощных мировых союзов, а их лидеры называют себя «лучшими друзьями». Поэтому, как утверждает Bloomberg, нет ничего удивительного в том, что их тесное сотрудничество «вызывает растущее беспокойство среди демократических лидеров от Вашингтона до Токио».
Как отмечает издание, в первую очередь беспокойство вызывает военный союз России и Китая — вместе эти страны образуют мощный альянс, который представляет большую угрозу Западу. Так, Москва и Пекин, вместе взятые, тратят на оборону гораздо больше, чем Вашингтон, признают американские чиновники. А Япония тем временем публично выразила «серьёзную озабоченность» в связи с увеличением числа совместных военных учений Китая и России в своём ежегодном докладе по обороне за 2023 год.
Но у Запада есть и более весомый повод для тревоги, отмечает Bloomberg: сочетание экономической, военной и политической мощи этих двух стран привлекает других лидеров, заставляя их отворачиваться от США как от мирового гегемона, и «угрожает международному порядку, основанному на правилах, который США и их союзники продвигали после окончания холодной войны». Си и Путин утверждают, что эти правила выгодны только США и их союзникам, которые нарушают их по своему усмотрению, — и это мнение сегодня получает большую поддержку как на глобальном Юге, так и среди популистских лидеров на самом Западе.
Директор по продукту FABULA AI (поставщик в Россию нейросетей для бизнеса, социальной сети с AI-инструментами для контент-мейкеров) Родион Кадыров заявил, что в ближайшие три года искусственный интеллект (ИИ) может заменить водителей общественного транспорта.
Россия отложит тему «красных линий» в отношениях с Западом и просто будет вести себя «зеркально» в стратегических вопросах, в том числе связанных с ядерным оружием. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков в интервью ТАСС.
Главархив Москвы и центры госуслуг «Мои документы» опубликовали почти 100 фотографий 1930—2010-х годов, плёнки с которыми передали москвичи в рамках проекта «Москва — с заботой об истории», второму этапу которого исполнилось три года.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что по Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро в эти выходные, с 18 по 19 мая, будут курсировать составы разных эпох. Такой парад электропоездов устроят по случаю 89-летия метрополитена столицы.
Московский гарнизонный военный суд рассматривает уголовное дело бывшего сотрудника столичного УФСБ Александра Мрищука и его предполагаемых сообщников из военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества» (известна как ЧВК «ЕНОТ») — Ивана Коваленко, Алексея Коновалова, Михаила Максимова и Олега Очеретного.
Член Совета по правам человека при президенте России и ОНК Москвы Александр Ионов сообщил, что девушка из Чечни Лия Заурбекова, которая ранее сбежала из дома, покинула Россию. Официального подтверждения этой информации он не приводит.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель опасается, что ЕС может потерять доверие других стран из-за политики двойных стандартов в отношении спецоперации России и военной операции Израиля в секторе Газа.