Bloomberg: угроза международному порядку — растущее сотрудничество России и Китая беспокоит Запад

Сегодня Москва и Пекин продолжают активно укреплять сотрудничество и взаимопомощь во многих сферах жизни, начиная от экономики и заканчивая военным сектором. А это, очевидно, не может не вызывать беспокойство Запада: как отмечает Bloomberg, политики от Вашингтона до Токио видят в этом союзе прямую угрозу международному порядку, который Запад так долго выстраивал и продвигал после холодной войны.

Китай и Россия, веками соперничавшие друг с другом, сегодня являются одним из мощных мировых союзов, а их лидеры называют себя «лучшими друзьями». Поэтому, как утверждает Bloomberg, нет ничего удивительного в том, что их тесное сотрудничество «вызывает растущее беспокойство среди демократических лидеров от Вашингтона до Токио».

Как отмечает издание, в первую очередь беспокойство вызывает военный союз России и Китая — вместе эти страны образуют мощный альянс, который представляет большую угрозу Западу. Так, Москва и Пекин, вместе взятые, тратят на оборону гораздо больше, чем Вашингтон, признают американские чиновники. А Япония тем временем публично выразила «серьёзную озабоченность» в связи с увеличением числа совместных военных учений Китая и России в своём ежегодном докладе по обороне за 2023 год.

Но у Запада есть и более весомый повод для тревоги, отмечает Bloomberg: сочетание экономической, военной и политической мощи этих двух стран привлекает других лидеров, заставляя их отворачиваться от США как от мирового гегемона, и «угрожает международному порядку, основанному на правилах, который США и их союзники продвигали после окончания холодной войны». Си и Путин утверждают, что эти правила выгодны только США и их союзникам, которые нарушают их по своему усмотрению, — и это мнение сегодня получает большую поддержку как на глобальном Юге, так и среди популистских лидеров на самом Западе.