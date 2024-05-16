Способ унизить Запад и США — CNN о встрече на высшем уровне в Пекине

Нынешний визит Владимира Путина в Китай — это не просто встреча с Си Цзиньпином, призванная продемонстрировать, что сотрудничество между Москвой и Пекином становится всё более крепким, отмечает CNN. Цель этого визита состоит в том, чтобы унизить Запад и США — особенно сейчас, когда Китай примеряет на себя роль лидера в новом миропорядке и мировоззрении, отличном от западного.

Совсем недавно китайский лидер Си Цзиньпин поприветствовал российского президента Владимира Путина в Пекине, когда тот прибыл с двухдневным государственным визитом. Они провели свою первую встречу на высшем уровне и подписали совместную декларацию в надежде показать миру, что их тесное сотрудничество становится всё более крепким. Всё это, разумеется, проходит на фоне последних атак России на Украине, вызывающих в международном сообществе неприятие по отношению к Путину. Марк Стюарт присоединяется к нам в прямом эфире из Пекина. Марк, большое спасибо за то, что ты с нами. Марк, какова цель этого визита и каковы возможные последствия для Запада?

МАРК СТЮАРТ, корреспондент CNN: Доброе утро, Кейси. Я думаю, что прежде всего речь идёт об идее обоюдного восхищения друг другом — с военной точки зрения, с политической точки зрения и со стратегической точки зрения. Это было весьма очевидно сегодня. Мы видели, как поступали эти кадры сегодня. Была приветственная красная дорожка для Владимира Путина, было так много военной помпезности, но давайте проясним: это не просто встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина с целью продемонстрировать это безграничное партнёрство между Китаем и Россией. Это в значительной мере способ унизить Запад и Соединённые Штаты, особенно когда Китай пытается утвердиться как лидер в новом миропорядке, в другом мировоззрении, отличающемся от западного.

По теме Украины, которая, разумеется, занимает многих наблюдателей, факт в том, что Си Цзиньпин и Китай не осудили войну на Украине и заняли позицию нейтрального наблюдателя. По сути, Си Цзиньпин призывает к мирным переговорам и в какой-то момент предложил их провести. Я слышал от одного источника здесь, в Китае, что Си Цзиньпин очень хотел бы стать посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной.

Так что во многих смыслах тут присутствует уклон к выгодным отношениям для Китая. При всём при этом Владимир Путин приехал не один. Он привёз с собой высших военных советников, он привёз высших советников по безопасности. Так что это будет очень активное обсуждение, вовлекающее много сторон, — не только о происходящем на Украине, но и о взгляде на мир и на конфликт в Газе. Также я должен заметить, Кейси, что в Китае сейчас вечер четверга и эти двое будут праздновать сотрудничество — 75 лет дипломатическим узам между Китаем и Россией, и такова цель, заявленная на этот вечер в Пекине.

Материал предоставлен CNN.

Дата выхода в эфир 16 мая 2024 года.