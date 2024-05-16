WP: демонстрация единства — Путин и Си обсудят укрепление сотрудничества и конфликт на Украине

Президент России Владимир Путин в четверг прибыл в Пекин с двухдневным государственным визитом. Как отмечает The Washington Post, помимо вопросов сотрудничества и развития отношений, лидеры России и Китая обсудят важные международные и региональные проблемы, в том числе войну на Ближнем Востоке и поиск решения конфликта на Украине.

Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Китай — по словам The Washington Post, эта встреча лидеров России и КНР станет важной «демонстрацией единства» и подчеркнёт очень тесные отношения между двумя странами.

Церемония официальной встречи прошла на площади перед Домом народных собраний в Пекине, где в четверг пройдёт первая часть переговоров. Си Цзиньпин поздравил Путина с избранием на пятый президентский срок и отметил 75-ю годовщину дипломатических отношений, установившихся между СССР и КНР.

Как сообщает издание, китайский лидер подчеркнул, что Москва и Пекин продолжают развивать свои отношения как «хорошие соседи, хорошие друзья, хорошие партнёры», подтверждая приверженность отношениям «без ограничений», договор о которых страны подписали в 2022 году. В ходе переговоров главы государств обсудят вопросы всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, определят новые направления дальнейшего сотрудничества, а также проведут обмен мнениями по наиболее острым международным и региональным проблемам, включая конфликты на Украине и Ближнем Востоке.