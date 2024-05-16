WP: демонстрация единства — Путин и Си обсудят укрепление сотрудничества и конфликт на Украине

09:41
Собянин рассказал об эколоволонтёрстве в столичных школах и колледжах
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в московских школах ежегодно проходит около 500 мероприятий, посвящённых защите окружающей среды.
09:40
В Казани отметили высокий уровень посещаемости туристами Кремля
Казанский Кремль на майские праздники пришли посмотреть в 1,5 раза больше туристов, чем год назад.
09:39
Путин поблагодарил Си Цзиньпина за тёплый приём в Китае
Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за тёплый приём в Китае.
09:37
Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Приангарье
Десять человек пострадали в результате аварии с участием автобуса в Жигаловском районе Иркутской области.
09:32
Путин и Си Цзиньпин подписали 10 документов о сотрудничестве России и Китая
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали ряд документов о сотрудничестве двух стран.
09:29
Алип извинился перед Торопом за нанесённую травму
Защитник «Зенита» Нуралы Алип извинился перед вратарём ЦСКА Владиславом Торопом за столкновение в финале Пути РПЛ Кубка России.
09:24
В России начали испытания видимости беспилотников большой авиацией
Испытания системы наблюдения за беспилотниками, которую используют для управления полётами большой авиации, начались под Санкт-Петербургом, рассказал гендиректор ООО «Авиателекоминвест» Александр Игнатьев.
09:18
Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершены
В Китае завершились переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
09:15
Шойгу назвал СВО основной своей задачей на посту секретаря Совбеза
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что специальная военная операция на Украине остаётся его основной задачей на новом посту.
09:14
Тороп: чувствую себя, конечно, неважно, но не падаю духом
Вратарь ЦСКА Владислав Тороп рассказал о своём состоянии после столкновения с Нуралы Алипом в финале Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом».
09:10
Шойгу: ВС России ведут наступление по всем направлениям в зоне СВО
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что российские войска ведут наступление по всем направлениям в зоне СВО.
09:03
Постпред Крыма назвал уничтожение украинцев целью внешней политики США
Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов заявил, что Вашингтон нацелен на уничтожение украинского народа.
08:59
23 сейва Георгиева помогли «Колорадо» победить «Даллас» в пятом матче серии плей-офф НХЛ
«Колорадо» одержал победу над «Далласом» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ.
08:55
Военный США признался в краже денег у своей русской девушки
Американский солдат Гордон Блэк, подозреваемый в краже денег у своей русской девушки Александры из Владивостока, признался в совершении преступления.
08:47
Песков заявил о способности Китая противодействовать давлению США и других стран
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что Китай достаточно силён, чтобы противодействовать давлению Соединённых Штатов и других стран.
08:45
Полиция оцепила территорию перед больницей, где находится Фицо
Несколько полицейских подразделений находятся перед больницей имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица, где сделали операцию премьер-министру Словакии Роберту Фицо.
08:45
Илан Шор получил российский паспорт
Молдавский политик и глава оппозиционного блока «Победа» Илан Шор получил российский паспорт.
08:35
В Киеве и ряде других регионов Украины объявили воздушную тревогу
Сирены воздушной тревоги сработали в ряде украинских регионов, включая Киев.
08:29
Песков: даже при участии Китая конференция по Украине не даст результата
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что конференция по урегулированию украинского конфликта в Швейцарии не будет результативной, даже если в ней примет участие Китай.
08:23
Уровень воды в Тоболе у Кургана снизился до 658 см
Уровень воды в Тоболе рядом с Курганом снизился за сутки на 10 см и достиг 658 см.
08:20
Синоптик спрогнозировал небольшие дожди в Москве 16 мая
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал небольшие дожди в Москве 16 мая.
08:12
Путин: почти 90% платежей между Россией и Китаем проводится в рублях и юанях
Российский президент Владимир Путин заявил, что примерно 90% всех платежей между Россией и Китаем ведётся в рублях и юанях.
07:59
Песков: Россия приветствует любые мирные инициативы по Украине
Россия приветствует любые мирные инициативы по Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
07:57
Глава управления кадрами Минобороны России Кузнецов обжаловал свой арест
Адвокат главы управления кадрами Министерства обороны России Юрия Кузнецова обжаловал арест своего клиента.
07:55
Песков: Украину обязательно будут обсуждать на переговорах Путина и Си Цзиньпина
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что тема украинского конфликта обязательно будет обсуждаться на переговорах президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.
07:48
«Ъ»: ФСБ и Минцифры обсуждают продажу сим-карт россиянам по биометрии
Федеральная служба безопасности и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России ведут переговоры по вопросу ужесточения порядка реализации сим-карт россиянам.
07:45
Ученики начальных классов в Пекине встречали Путина с цветами и флажкам
Ученики начальных классов в Пекине встречали президента Владимира Путина с цветами в руках и флажками России и Китая, когда он прибыл к Дому народных собраний.
07:39
Володин заявил, что пока не планирует приглашать Белоусова в Госдуму
Госдума пока не планирует приглашать к себе на встречу с депутатами нового министра обороны России Андрея Белоусова.
07:36
Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в расширенном составе
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в расширенном составе.
07:34
Песков: Россия самым решительным образом осуждает покушение на Фицо
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия самым решительным образом осуждает покушение на словацкого премьера Роберта Фицо.
07:32
Путин: отношения России и КНР не направлены против кого-либо
Российский лидер Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая не являются конъюнктурными и не направлены против кого-либо.
07:26
Десять БПЛА нейтрализованы над Крымом, Брянской, Калужской и Тульской областями
Десять БПЛА были уничтожены и перехвачены за ночь над Крымом, Брянской, Калужской и Тульской областями.
07:25
Си Цзиньпин назвал Путина другом и поздравил с вступлением в должность
Председатель КНР Си Цзиньпин назвал российского лидера Владимира Путина другом и поздравил его с вступлением в должность президента России.
07:21
Снаряды РСЗО «Ольха», ракета «Точка-У» и БПЛА уничтожены над Белгородской областью
Средства ПВО уничтожили два снаряда РСЗО «Ольха», одну ракету «Точка-У» и один БПЛА над Белгородской областью.
07:19
ABC: самолёт потерпел крушение в американском штате Теннесси
Небольшой самолёт разбился в американском штате Теннесси, три человека погибли.
07:18
Арестованный во Владивостоке по делу о краже солдат из США Блэк признал вину
Арестованный по обвинению в краже во Владивостоке американский солдат Гордон Блэк признал вину, сообщили РИА Новости в УМВД России по Приморскому краю.
07:12
Беспилотник уничтожен в Калужской области
В Сухиничском районе Калужской области силами ПВО был уничтожен БПЛА.
07:10
Гаечка: много неопытных операторов БПЛА появилось на фронте у ВСУ
Много неопытных операторов беспилотников появилось на линии фронта со стороны ВС Украины. Об этом рассказала РИА Новости оператор БПЛА российской группировки «Юг» с позывным Гаечка.
07:08
Путин: Москва и Пекин наработали солидный багаж практического сотрудничества
Москва и Пекин наработали солидный багаж практического сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в узком составе.
07:06
Си Цзиньпин: российско-китайские отношения стали эталоном отношений страны
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, что российско-китайские отношения стали эталоном отношений страны.
06:54
Российский военный назвал расчёты беспилотников приоритетной целью в зоне СВО
Расчёты беспилотников, в том числе FPV-дронов, являются приоритетной целью в зоне спецоперации.
06:51
Подполье: в Херсоне украинских призывников держат в одной большой клетке
Мобилизованных в Херсоне украинцев держат в одной большой клетке.
06:40
Рогов: наступление России позволит создать санитарную зону в Харьковской области
Наступление российских войск в Харьковской области Украины позволит создать санитарную зону у границ России.
06:29
Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в узком составе
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в узком составе.
06:26
РИА Новости: ВСУ строят оборонительные сооружения у больниц и домов под Харьковом
ВСУ используют административные здания, школы и частные дома для постройки оборонительных сооружений в населённых пунктах под Харьковом.
06:21
ФСБ: группу организаторов незаконной миграции задержали в Приморье
Группа организаторов незаконной миграции из стран Центральной Азии задержана в Приморье.
06:20
Europe1: выход России к Харькову станет крайне тяжёлым ударом по Украине
Выход российских войск на подступы к Харькову станет крайне тяжёлым ударом по Украине.
06:06
Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине для переговоров с Си Цзиньпином
Президент России Владимир Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине, где состоятся его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
06:00
Треть россиян заявили об отсутствии недостатков у удалёнки
У удалённого формата работы нет недостатков, утверждает 31% дистанционных работников.
06:00
Роскачество предложило выдавать участникам туррынка сертификаты China Friendly
Роскачество поддержит ассоциацию «Мир без границ» и вместе с ней будет выдавать участникам туристического рынка сертификаты China Friendly. Кроме того, организация предлагает перевести данный стандарт в статус ГОСТа.