Welt: Путин едет в Китай решать проблему вторичных санкций США
НЕЛЕ ВЮРЦБАХ, ведущая Die Welt: Тем временем Путин на этой неделе отправится в Китай. Как следует расценивать эту поездку?
КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt в Москве: Владимир Путин открыл свой пятый срок полномочий, и его первый зарубежный визит состоится в Китай. Это, конечно, неудивительно. Китайцы стали центральным партнёром россиян с момента начала украинского конфликта, и Путину нужен Си Цзиньпин, и именно поэтому он сейчас туда едет.
И здесь (в Москве. — ИноТВ) также заявляется о ценном стратегическом партнёрстве с китайцами. Он (Путин. — ИноТВ) чрезвычайно хвалит всё это, включая двустороннюю торговлю. Объём торговли увеличился вдвое за последние пять лет и сейчас составляет 227,8 миллиарда долларов. И россияне, иначе и не скажешь, во многом зависят от Китая.
Особенно когда речь идёт о доступе к высокотехнологичным товарам, о доступе к автомобилям, о получении доступа к машинам всех видов. Это очень важно для россиян. Но надо сказать, что и китайцам россияне тоже нужны, особенно когда дело касается сырья: нефти, газа, древесины, которые китайцы тоже активно закупают у россиян.
НЕЛЕ ВЮРЦБАХ: То есть снаружи всё выглядит великолепно. Так ли это на самом деле или, на взгляд Путина, всё же есть какие-то проблемы?
КРИСТОФ ВАННЕР: Да, в последнее время не всё так уж гладко. Об этом нужно сказать. Путин обязательно попросит Си Цзиньпина о помощи, потому что американцы оказывают давление на китайские банки так называемой угрозой вторичных санкций.
Вроде как если в глазах американцев китайские банки будут торговать с русскими, особенно в сфере двойного назначения — другими словами, товарами, которые можно использовать как в гражданской, так и в военной сфере, — то тогда китайские банки попадут под санкции США. А китайские банки, по крайней мере некоторые из них, этого крайне боятся, и именно поэтому россияне иногда не могут оплатить товары, которые они покупают в Китае.
Потому что китайские банки не принимают эти платежи — ни в долларах, ни в юанях. И это стало проблемой, и Путин сейчас пытается решить её во время этой поездки с председателем Китая, который, конечно, может решить её, если захочет. Потому что будет достаточно одного слова власти — и китайские банки подчинятся.
НЕЛЕ ВЮРЦБАХ: Мы, конечно, будем внимательно следить за этим, Кристоф, большое спасибо за этот момент из Москвы.
Дата выхода в эфир 15 мая 2024 года.
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