Welt: Путин едет в Китай решать проблему вторичных санкций США

За пять лет российско-китайский торговый оборот удвоился и достиг 227,8 миллиарда долларов. Корреспондент Welt Кристоф Ваннер отмечает, что для обеих стран эта торговля стала жизненно важной. Но он полагает, что главной темой обсуждения всё же станут «вторичные санкции» США, которые в последнее время вредят торговле. Ваннер считает, что проблема может быть решена «одним словом» Си Цзиньпина.

НЕЛЕ ВЮРЦБАХ, ведущая Die Welt: Тем временем Путин на этой неделе отправится в Китай. Как следует расценивать эту поездку?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt в Москве: Владимир Путин открыл свой пятый срок полномочий, и его первый зарубежный визит состоится в Китай. Это, конечно, неудивительно. Китайцы стали центральным партнёром россиян с момента начала украинского конфликта, и Путину нужен Си Цзиньпин, и именно поэтому он сейчас туда едет.

И здесь (в Москве. — ИноТВ) также заявляется о ценном стратегическом партнёрстве с китайцами. Он (Путин. — ИноТВ) чрезвычайно хвалит всё это, включая двустороннюю торговлю. Объём торговли увеличился вдвое за последние пять лет и сейчас составляет 227,8 миллиарда долларов. И россияне, иначе и не скажешь, во многом зависят от Китая.

Особенно когда речь идёт о доступе к высокотехнологичным товарам, о доступе к автомобилям, о получении доступа к машинам всех видов. Это очень важно для россиян. Но надо сказать, что и китайцам россияне тоже нужны, особенно когда дело касается сырья: нефти, газа, древесины, которые китайцы тоже активно закупают у россиян.

НЕЛЕ ВЮРЦБАХ: То есть снаружи всё выглядит великолепно. Так ли это на самом деле или, на взгляд Путина, всё же есть какие-то проблемы?

КРИСТОФ ВАННЕР: Да, в последнее время не всё так уж гладко. Об этом нужно сказать. Путин обязательно попросит Си Цзиньпина о помощи, потому что американцы оказывают давление на китайские банки так называемой угрозой вторичных санкций.

Вроде как если в глазах американцев китайские банки будут торговать с русскими, особенно в сфере двойного назначения — другими словами, товарами, которые можно использовать как в гражданской, так и в военной сфере, — то тогда китайские банки попадут под санкции США. А китайские банки, по крайней мере некоторые из них, этого крайне боятся, и именно поэтому россияне иногда не могут оплатить товары, которые они покупают в Китае.

Потому что китайские банки не принимают эти платежи — ни в долларах, ни в юанях. И это стало проблемой, и Путин сейчас пытается решить её во время этой поездки с председателем Китая, который, конечно, может решить её, если захочет. Потому что будет достаточно одного слова власти — и китайские банки подчинятся.

НЕЛЕ ВЮРЦБАХ: Мы, конечно, будем внимательно следить за этим, Кристоф, большое спасибо за этот момент из Москвы.

Дата выхода в эфир 15 мая 2024 года.