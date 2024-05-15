Economist: крепкие отношения между Россией и Китаем — это отнюдь не брак по расчёту

В ходе предстоящего визита Путина в Китай лидеры России и Китая проведут встречу уже в 43-й раз, пишет The Economist. В своё время один из представителей Белого дома назвал отношения между Москвой и Пекином «браком по расчёту». Однако реальное положение дел противоречит этим пренебрежительным высказываниям, отмечается в статье.
Президент России Владимир Путин должен прибыть с визитом в Пекин 16 мая для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, пишет The Economist. Это будет уже 43-я встреча лидеров двух государств.
Россия становится всё более важным партнёром в борьбе Китая против американской мощи. Экономические связи между Москвой и Пекином крепнут. Кроме того, есть также признаки углубления военных связей.
В этом месяце Вашингтон дважды ужесточил санкции в отношении китайско-российской торговли. Правительство Си Цзиньпина отреагировало яростно, призвав Запад «прекратить очернять и сдерживать Китай».
Визит в Китай станет первой зарубежной поездкой Путина после его переизбрания на мартовских выборах, которые обеспечили ему пятый президентский срок.
Для лидеров России и КНР подобные встречи стали «проявлением презрения к усилиям Запада по сдерживанию автократов», говорится в статье.
Сейчас для западных стран предметом пристального внимания стал вопрос о том, существуют ли пределы поддержки Москвы Пекином.
Как напоминает издание, в своё время представитель Белого дома назвал российско-китайские отношения «своего родабраком скорее по расчёту, а не по любви». Однако нынешняя картина противоречит этим пренебрежительным высказываниям.
Даже если у Си есть какие-либо опасения по поводу негативных для Пекина последствий украинского конфликта, он не позволит им ослабить отношения, считает издание. Он и Путин, похоже, «действительно находятся на дружеской ноге». Они дарят друг другу праздничные торты, вместе пьют водку и называют друг друга «дорогой друг».
Кроме того, Си Цзиньпин — закоренелый реалист. Он ценит дружбу за безопасность, которую она обеспечивает на границе протяжённостью 4300 км. А Путин позволяет Коммунистической партии Китая чувствовать себя в большей безопасности, поскольку, если бы Россией правил либеральный прозападный лидер, Си Цзиньпин «опасался бы заражения», говорится в статье.
«Это не брак по расчёту. Для них обоих это жизненная, долгосрочная необходимость», — резюмирует издание The Economist.
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