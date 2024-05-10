Bloomberg: визит Си Цзиньпина в Европу возродил разногласия времён холодной войны

В ходе визита в Европу лидеру Китая Си Цзиньпину удалось настроить восток континента против запада, пишет Bloomberg. В то время как поездка Си Цзиньпина во Францию запомнится исключительно несколькими фото и дегустацией местных деликатесов, визиты в Сербию и Венгрию были отмечены демонстрацией дружбы и взаимного доверия.

Кроме возможности сделать несколько фото и попробовать местные деликатесы, Си Цзиньпин мало что получил — или отдал — за два дня своего пребывания во Франции с президентом Эммануэлем Макроном. Однако визит лидера Китая в Восточную Европу оказался заметно более продуктивным, позволив ему добавить Сербию в список стран, поддерживающих его видение мирового порядка, и повлиять на всё более напряжённые отношения между Венгрией и Европейским союзом.

Как пишет Bloomberg, хотя Си Цзиньпин призывал избегать «новой холодной войны», его дипломатия возродила разногласия предыдущей, настроив восток Европы против запада.

В ходе китайско-французского саммита в Париже Си Цзиньпин и Макрон подписали 18 соглашений, однако в целом переговоры между лидерами были отмечены разногласиями по вопросам торговли. Макрон также рассчитывал, что, установив более тесные личные отношения, он сможет убедить китайского лидера повлиять на президента России Владимира Путина и спецоперацию на Украине, но Си Цзиньпин, как сообщается, не изменил свою позицию.

И напротив, визиты Си Цзиньпина в Сербию и Венгрию были пропитаны доверием и сотрудничеством. В Будапеште лидер Китая объявил о ряде новых инвестиций и назвал Венгрию при премьер-министре Викторе Орбане моделью того, как могли бы выглядеть отношения Брюсселя с Пекином. В Белграде Си Цзиньпин и президент Александр Вучич в среду подписали совместное заявление о построении китайско-сербского сообщества единой судьбы, в результате чего Сербия первой из числа стран Европы присоединилась к усилиям Китая по созданию коалиции, бросающей вызов мировому порядку во главе с США.