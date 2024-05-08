Politico: ни гостеприимство, ни щедрые жесты не помогли Макрону сломить упрямство Си Цзиньпина

Ни вручение дорогого коньяка, ни приглашение побывать в краях, где прошло детство Эммануэля Макрона, не помогли президенту Франции убедить лидера Китая Си Цзиньпина повлиять на президента России Владимира Путина в украинском конфликте, пишет Politico. Более того, во время визита Си Цзиньпина Макрону не приходилось рассчитывать даже на сколько-нибудь значимые уступки в вопросах торговли.

В первый день пребывания Си Цзиньпина в Европе после пятилетнего отсутствия на континенте президент Франции Эммануэль Макрон преподнёс лидеру Китая весьма символичный подарок: несколько бутылок самых изысканных французских коньяков. Как отмечает Politico, это был не самый тонкий намёк на антидемпинговое расследование Китая в отношении импортированного из ЕС бренди, в основном направленное против французских производителей коньяка, которое считается ответом на решение ЕС начать несколько расследований против Поднебесной по подозрению в несправедливой конкуренции.

Во время двухдневного визита китайского лидера в Париж Макрон — не в последнюю очередь при помощи гостеприимства и щедрых жестов — надеялся смягчить позицию Пекина по нескольким ключевым вопросам, включая дисбаланс в торговле и «безграничное» партнёрство Китая с Москвой. Однако никакие подарки не повлияли на упрямство Си Цзиньпина, который либо отрицал наличие каких-либо проблем, либо предлагал скромные уступки, либо откровенно искажал информацию о роли Китая в украинском конфликте, пишет Politico.

В отношении конфликта на Украине китайский лидер повторил традиционный тезис, что Поднебесная не является стороной конфликта, но играет важную роль в поддержании мира. Он также вновь пообещал «строго контролировать» экспорт в Россию оборудования двойного назначения. Впрочем, отмечает издание, Си Цзиньпин, по сути, умолчал об обеспокоенности Запада тем, что Китай поддержал экономику России, поставляя в страну товары, которые попали под западные санкции.

Более того, Си Цзиньпин нанёс завуалированный удар по США и их союзникам, которые публично обвиняют Китай в поддержке России. «Мы выступаем против использования украинского кризиса для обвинения, очернения третьей страны и разжигания новой холодной войны», — заявил лидер Китая.

Во время совместных заявлений для прессы Си Цзиньпин объявил, что поддерживает призыв президента Франции к «олимпийскому перемирию», которое Макрон рассматривает как возможность «работать над устойчивым урегулированием конфликтов при полном уважении международного права». Однако учитывая реальную ситуацию — преимущество российских сил на поле боя и сообщения о готовящемся наступлении летом, — разговоры о перемирии на время Олимпийских игр Politico называет скорее «принятием желаемого за действительное».

Что касается торговых отношений, Макрон назвал победой отсрочку введения превентивных пошлин на французские коньяки до окончания антидемпингового расследования и похвалил Си Цзиньпина «за его открытость в отношении предварительных мер в отношении французского коньяка и его желание не допустить их применения». Впрочем, Си Цзиньпин не говорил, что он категорически против тарифов на французский коньяк, уточняет Politico. Вместо этого, по данным Министерства иностранных дел Китая, лидер страны лишь отрицал «так называемую проблему избыточных производственных мощностей Китая».