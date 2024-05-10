Британский аналитик: Западу «не нравится» растущее влияние России и Китая — его этот союз ослабляет

Если Россия всегда открыто противостояла западной гегемонии, то Китай до последнего старался быть мягче и лишь в последнее время «ясно дал понять, что больше не собирается терпеть этот беспредел». Как объяснил британский геополитический аналитик Тони Норфилд в интервью Dialogue Works, сегодня Москва и Пекин строят свою систему мира, основанную на взаимоуважении, — и Запад со своим желанием доминировать «всегда и везде» в эту систему не входит.

Я думаю, единственное отличие, которое особенно проявилось в последние несколько лет, даже до начала войны на Украине, заключается в следующем: Россия всегда выступала с гораздо более открытой политической программой по противостоянию западному доминированию везде и всюду, а Китай был скорее на заднем плане, не выносил на обсуждение несогласие и свою позицию. Дело в том, что он хотел получить больше времени — и, вероятно, по-прежнему хочет — для развития собственной экономики. И это ключевое отличие.

Но сегодня мы видим (и, опять же, это такие моменты, которые, вероятно, западные политические лидеры даже не замечают), что Китай уже давно и тщательно критикует политику Запада, разоблачая его лицемерие и всё в таком духе. Вот что происходило в последние годы.

И если в случае с Россией всё было более очевидно из-за заявлений Путина и других российских лидеров, то более открытые действия Китая за последние, скажем, полгода или около того заключаются в том, что китайское руководство ясно дало понять: они больше не собираются терпеть этот беспредел и будут отвечать США прямо и гораздо более резко, чем пару лет назад.

Так что, думаю, ситуация изменилась. Общая картина такова, что они (Россия и Китай. — ИноТВ), по сути, создают альтернативный мир. Вот к чему всё сводится. И при этом они, как сказали бы сами Китай и Россия, не выставляют Запад врагом. Вместо этого они собираются построить систему, в которой страны смогут сотрудничать и относиться друг к другу с уважением. А это, по сути, означает ослабление (и это как минимум) мощи Запада. Поэтому ему это и не нравится.

Дата выхода в эфир 09 мая 2024 года.