В преддверии выборов администрация президента США Джо Байдена предпочитает ставить стабильность цен на топливо на внутреннем рынке выше помощи Украине, пишет в своей статье для National Review обозреватель Томас Дюстерберг. Однако, пишет Дюстерберг, попытки США ограничить доходы от российского экспорта не только провалилась, но и наносят ущерб самой стране.

В преддверии ноябрьских выборов в США политика администрации Джо Байдена ставит стабильность цен на топливо на внутреннем рынке выше помощи Украине, пишет обозреватель National Review Томас Дюстерберг. Цель антироссийских санкций США состоит в том, чтобы снизить доходы от экспорта энергоресурсов России, но при этом сохранить поставки, чтобы избежать резкого скачка цен на нефть.

Тем не менее, Дюстерберг полагает, что подобная тактика не только провалилась, но и наносит ущерб интересам США, помогая крупным промышленным конкурентам страны в Китае и Индии. Хотя экспорт в Европу сократился, стране удалось быстро восполнить этот пробел за счёт значительного увеличения продаж в Китай и Индию после начала конфликта. По словам обозревателя, эти страны используют импорт российской нефти для создания новых перерабатывающих мощностей, что негативно сказывается на окружающей среде и снижает конкурентоспособность американской промышленности.

Пекин и Нью-Дели извлекли выгоду от поставок российской нефти по сниженным ценам, что позволило им построить новые нефтеперерабатывающие мощности и стать крупными экспортёрами продуктов нефтепереработки, в том числе дизельного топлива, авиатоплива и бензина. По сути, индийские и, в меньшей степени, китайские нефтеперерабатывающие компании перерабатывают российскую нефть и поставляют её на рынки третьих стран.

И это приносит им значительную прибыль: индийский экспорт нефтепродуктов только в Европейский союз в настоящее время составляет в среднем более 360 тыс. баррелей в сутки. Индия может конкурировать с американскими экспортёрами по цене благодаря более низким затратам на сырье, в том числе на транспортировку. В начале 2024 года экспорт продуктов переработки из США в Европу сократился почти вдвое, отчасти из-за этой конкуренции.

Внесла свой вклад в предотвращение экономических проблем в России и союзник США по Организации Североатлантического договора Турция. Страна увеличила импорт сырой нефти и нефтепродуктов, которые Россия ранее продавала в Европу, и стала крупным экспортёром продуктов переработки в страны Европейского союза.