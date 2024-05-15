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La Libre: экономика России оказалась более устойчивой, чем считал Запад

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Запад недооценил устойчивость российской экономики: в этом году рост ВВП должен составить 2,5% — на 1,5% больше, чем предполагалось в сентябре, приводит La Libre последние прогнозы Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Главный экономист ЕБРР Беата Яворчик называла «нереалистичными» надежды, что «антироссийские санкции приведут к глубокому финансово-экономическому кризису».
La Libre: экономика России оказалась более устойчивой, чем считал Запад
AP

Российская экономика оказалась устойчивой и продолжает расти, несмотря на санкции, пишет La Libre. Согласно последним прогнозам Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), российский ВВП в этом году вырастет на 2,5% — на 1,5% больше, чем предполагалось в сентябре. Доходы России теперь превышают довоенный уровень, а в прошлом году рост экономики составил 3,6%.

Главный экономист ЕБРР Беата Яворчик считает «нереалистичными» надежды многих на то, что «антироссийские санкции приведут к глубокому финансово-экономическому кризису». По её словам, санкции ограничили импорт технологий в Россию, а также способствовали уходу с российского рынка транснациональных компаний и квалифицированных рабочих кадров. В среднесрочной перспективе рост ВВП страны будет ниже досанкционного уровня.
 
Европейский банк реконструкции и развития отмечает, что рост экономики южных и восточных стран Средиземноморского бассейна замедлится из-за конфликта в секторе Газа, который может привести к долгосрочным негативным последствиям для туризма в Иордании и Ливане. Кроме того, доход Египта от пошлин за проход через Суэцкий канал резко снизился после нападений йеменских хуситов на корабли в знак протеста против израильской операции. 
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La Libre Бельгия Европа
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