Berliner Zeitung: ЕС снова покупает трубопроводный газ из России, причём через «Турецкий поток», а не Украину

Впервые за долгий период ЕС сократил покупки СПГ и нарастил покупки трубопроводного газа. Berliner Zeitung отмечает, что основной вклад в изменения пропорций внесла Россия, которая за первый квартал 2024 года поставила на 23% больше газа, чем в 2023. Примечательно также и то, что больше половина от всего объёма трубопроводного газа из России поступила в ЕС через Турцию, а не Украину.

До украинского конфликта Европа покупала преимущественно трубопроводный газ из России, так как он был более выгодным и был менее вредящим климату. Однако после санкций и подрыва «Северных потоков» объёмы трубопроводных поставок из России упали более чем в три раза. Berliner Zeitung указывает, что если до 2022 года 50% всего газа Европа получала из России через трубопроводы, то теперь доля российского трубопроводного газа не превышает 15% в энергобалансе Старого Света.

ЕС переориентировался на СПГ, причём не только американский, но и российский. Первый квартал 2024 года, однако, показал новую тенденцию. Впервые отмечено снижение объёмов закупок сжиженного газа и, напротив, рост доли трубопроводных поставок.

Объёмы закупок СПГ упали сразу на 8%, а закупки трубопроводного газа, напротив, выросли на 5%. «Основная ответственность за этот рост лежит на России», — отмечает немецкое издание. Поставки трубопроводного газа из России в 2024 году выросли сразу на 23% по сравнению с первым кварталом 2023 года. За первых три месяца 2024 года по трубопроводам из России было поставлено 7,2 млрд кубометров газа.

«Растущие объёмы поставок по трубопроводам далеко не компенсируют объёмы, которые Россия поставляла до украинского кризиса», — считает издание, но они фиксируют определённую тенденцию. Berliner Zeitung полагает, что трубопроводные поставки из России восстанавливаются из-за растущих цен на СПГ.

«Импортёрам из ЕС выгоднее не конкурировать с азиатскими конкурентами за СПГ, а покупать чуть более дешёвый российский трубопроводный газ», — пишет немецкая газета. «Ожидается, что спрос на СПГ в Азии продолжит расти во втором квартале этого года по мере восстановления экономики, что также может привести к удорожанию сжиженного природного газа».

Наконец, примечательным является и выбор маршрутов поставки газа из России в ЕС. Впервые Турецкий поток обогнал украинский маршрут. Через Турцию в ЕС было поставлено 4,2 млрд кубометров газа, а через Украину — только 3 млрд.

Объёмы поставок через «Турецкий поток» в первом квартале этого года были стабильно выше прошлого года, хотя и не достигли рекордных показателей июля 2023 года, когда через Турцию за один месяц было прокачено 1,29 кубометров газа. «В связи с истечением срока действия транзитного соглашения между Россией и Украиной в конце 2024 года «Турецкий поток» приобретает всё большее значение», — подводит итог Berliner Zeitung.