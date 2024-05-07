Bloomberg: Россия удвоила нефтяные доходы, обойдя ценовой потолок Запада

Влияние ограничений США и их союзников на российскую нефтепромышленность оказалось незначительным. Вопреки ценовому потолку стране удалось более чем вдвое увеличить свои доходы от продажи чёрного золота в апреле по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, пишет Bloomberg.

Доходы России от нефти в апреле увеличились более чем вдвое по сравнению с аналогичным показателем годовой давности. Рост произошёл, несмотря на санкции, призванные ограничить приток денег в казну Москвы и тем самым помешать ведению спецоперации на Украине, пишет Bloomberg.

Согласно расчётам агентства, поступления российского бюджета от налогов, связанных с чёрным золотом, подскочили до 1,053 трлн руб. в прошлом месяце по сравнению с почти 497 млрд руб. в апреле 2023 года. В то же время совокупные доходы от нефти и газа в апреле выросли почти на 90% в годовом исчислении, составив 1,23 трлн руб.

Ограничения США и их союзников на российскую нефтепромышленность оказали «скромное воздействие». Москве удалось обойти ценовой потолок, развернув теневой флот танкеров и расширив круг незападных покупателей.

Ранее международные лидеры страховой индустрии признали, что политика ценового ограничения «становится всё более неисполняемой». В то же время крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии восстановил поставки российской нефти, прерванные ужесточением санкций США в начале этого года, обращает внимание Bloomberg.