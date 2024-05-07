Bloomberg: Россия удвоила нефтяные доходы, обойдя ценовой потолок Запада

Влияние ограничений США и их союзников на российскую нефтепромышленность оказалось незначительным. Вопреки ценовому потолку стране удалось более чем вдвое увеличить свои доходы от продажи чёрного золота в апреле по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, пишет Bloomberg.
Доходы России от нефти в апреле увеличились более чем вдвое по сравнению с аналогичным показателем годовой давности. Рост произошёл, несмотря на санкции, призванные ограничить приток денег в казну Москвы и тем самым помешать ведению спецоперации на Украине, пишет Bloomberg.
Согласно расчётам агентства, поступления российского бюджета от налогов, связанных с чёрным золотом, подскочили до 1,053 трлн руб. в прошлом месяце по сравнению с почти 497 млрд руб. в апреле 2023 года. В то же время совокупные доходы от нефти и газа в апреле выросли почти на 90% в годовом исчислении, составив 1,23 трлн руб.
Ограничения США и их союзников на российскую нефтепромышленность оказали «скромное воздействие». Москве удалось обойти ценовой потолок, развернув теневой флот танкеров и расширив круг незападных покупателей.
Ранее международные лидеры страховой индустрии признали, что политика ценового ограничения «становится всё более неисполняемой». В то же время крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии восстановил поставки российской нефти, прерванные ужесточением санкций США в начале этого года, обращает внимание Bloomberg.
Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила отменить плату за посещение дошкольных учреждений для многодетных семей. Копия обращения на имя заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой имеется в распоряжении RT.
Объявленные Россией ядерные учения — это предупреждение всем странам НАТО, которые продолжают поставку оружия на Украину, заявил в эфире французского LCI эксперт по международным вопросам Галлагер Фенуик.
Московская компания по производству высокотехнологичных устройств в I квартале 2024 года в 11 раз увеличила выпуск касс самообслуживания, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Компании Московской области заключили 34 экспортных контракта в I квартале 2024 года, заявила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Университета РОСБИОТЕХ кандидат ветеринарных наук Юлия Меликова заявила, что кошка может на короткое время остаться дома одна.
Главный врач клиники «Немецкий имплантологический центр», кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов рассказал о важности удаления налёта с зубов перед сном.