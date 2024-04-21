В интервью YouTube-каналу Glenn Greenwald депутат Бундестага Сара Вагенкнехт раскритиковала политику правительства Олафа Шольца. По её словам, антироссийский курс Берлина наносит ущерб, прежде всего, самой немецкой экономике и народу.

Если взглянуть на историю XX века, то из неё можно усвоить один урок: происходят чудовищные события, когда Германия и Россия враждуют, видят друг в друге противника или вступают в войну. И тем не менее немецкий канцлер много раз выступал с воинственными речами, заявляя, что Германия должна добиваться поражения России.

Какие опасности это создаёт? И какими, на ваш взгляд, должны быть российско-германские отношения.

САРА ВАГЕНКНЕХТ, депутат Бундестага: Да, отношения находятся в плачевном состоянии. Полагаю, во многих жителях России пробудились старые раны, когда они услышали, что немецкие политики хотят поставить оружие для нападения на их страну.

Например, в России стало публично известно, что немецкие офицеры обсуждали поставки ракет Taurus. Участники беседы спорили о том, возможно ли их доставить и скрыть тот факт, что они прибыли из Германии.

А опасность Taurus состоит в том, что Украина может использовать их для нападения на Москву. Они могут уничтожить министерства и Кремль. Они могут атаковать российские военные базы, в том числе с ядерным оружием.

Я могу представить, что обсуждение офицерами Германии вероятной доставки этих ракет и возможного сокрытия факта их немецкого происхождения пробуждает старые опасения в России и напоминает о важном историческом опыте, особенно для старшего поколения.

Отношения между Германией и Россией находятся на нижней точке, что вызывает большое сожаление. Более того, немцы поступают невероятно глупо, потому что мы, прежде всего, вредим себе.

Наша экономика переживает кризис, потому что мы не можем импортировать дешёвые энергоносители. Ни нефть, ни газ из России. Немецкую экономику, вероятно, ждёт второе сокращение за этот год.

У нас высокий уровень инфляции. Покупательская способность людей падает. Сотрудники промышленных предприятий боятся потерять работу. Так что в первую очередь, эта политика наносит ущерб экономике и народу Германии.

Дата публикации 20 апреля 2024 года.