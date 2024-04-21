Berliner Zeitung: без российского СПГ ЕС ждёт «энергетический шок»

В ЕС сформировалась коалиция за немедленный запрет покупки СПГ из России. Однако Агентство по сотрудничеству органов регулирования энергетики (ACER) считает немедленный запрет невозможным, он обернётся «энергетическим шоком» для ЕС. Berliner Zeitung сообщает, что среди причин для осторожности агентство называет долю России на рынке СПГ в Европе и потенциальное прекращение транзита газа через Украину в конце года.

ЕС хочет сократить закупку российского СПГ, но резкое их резкое сокращение будет представлять «вызов» для Европы, уверено Агентство по сотрудничеству органов регулирования энергетики (ACER). Berliner Zeitung сообщает, что по оценкам агентства Европу «ожидает энергетический шок», если импорт российского СПГ будет остановлен.

По мнению агентства, ЕС должен учитывать в своих планах прекращение к концу года поставок трубопроводного газа из России. Одновременное прекращение поставок СПГ энергосистема континента просто не вынесет. «Сокращение российского импорта СПГ должно быть постепенным», — говорится в отчёте ACER.

После начала конфликта на Украине и ограничения трубопроводных поставок из России, доля СПГ, наоборот, выросла. В 2023 году она составила 16% от всего закупленного СПГ, Россия стала вторым по величине поставщиком сжиженного газа в Европе. Рост с докризисного 2021 года составил 40%. В абсолютных числах Россия поставила 15,5 млн тонн СПГ в ЕС в 2023 году.

«Российский СПГ в основном импортируется Францией, Испанией и Бельгией», — продолжает Berliner Zeitung, но затем продаётся в Германию и другие центральноевропейские страны. Против сложившейся схемы выступает группа стран, которая требует «немедленный полный запрет на российский сжиженный газ»: Швеция, Финляндия, Латвия, Эстония, Литва.

Немецкая газета указывает, что план запрета российского СПГ, предложенный этими странами будет рассмотрен уже на следующей неделе, однако, «для реализации такой меры необходимо единогласие среди государств-членов».

В новом отчёте ACER предупреждает также, что «Украина больше не хочет поставлять российский газ в ЕС со следующего года». Это потенциально означает, что ЕС недополучит 13,6 млрд кубометров газа из России, что равняется примерно 4 процентам общего потребления ЕС.