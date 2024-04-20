Китайский профессор: «у нас Германию считают козлом отпущения для Украины»

В ФРГ надеются убедить Пекин надавить на Россию ради Украины. Профессор Гао Цзянь из Шанхайского университета международных исследований, однако, считает, что если кому и следовало менять курс — так это Берлину, который позволяет собой манипулировать и превратился в «козла отпущения для Украины», неся все издержки. Китайский профессор считает, что конфликт можно было предотвратить, отказавшись от расширения НАТО, а сейчас нужно искать баланс интересов с Россией.

Олаф Шольц в Пекине должен был «призвать китайское правительство оказать давление на Россию» по украинскому кризису, но профессор Гао Цзянь из Шанхайского университета международных исследований не согласен с тем, что это необходимо Китаю.

В интервью немецкой Berliner Zeitung Цзянь подчёркивает, что «Китай поддерживает нормальные отношения с Россией», и это его право «развивать и защищать свои национальные интересы». Критиковать Пекин за это «неоправданно и неуместно». Более того, Пекин всегда готов внести вклад в переговоры между Москвой и Киевом, а также относительно европейской архитектуры безопасности.

В интервью немецкому изданию профессор Цзянь указывает, что «многие в Китае считают, что войны на Украине можно было избежать, если бы два года назад Запад гарантировал России, что Украина не будет принята в НАТО». Запад «действовал недальновидно» и спровоцировал конфликт. При этом пострадал и образ Германии в Китае. «В Китае Германию считают своего рода козлом отпущения для Украины», — сообщил Цзянь, Берлин, по его мнению, слишком дорого платит за конфликт.

«Германия пожертвовала низкими ценами на энергоносители. Условия производства ухудшились, капитал утекает в другие страны. В целом ситуация в немецкой экономике в настоящее время очень плохая», — обобщает в интервью профессор Цзянь.

По Украине Берлин выбрал неправильный курс, уверен Цзянь, специализирующийся на европейских отношениях. «Германия должна что-то сделать вместо того, чтобы позволять собой манипулировать», — Берлин должен подумать о своих интересах, но также и об интересах России и Украины и предложить мирный план, потому что «если одна сторона всегда будет придерживаться своих принципов, не учитывая интересов другой, не будет мира, а будет война».

Гао Цзянь подчеркнул, что он рад, что Шольц продолжил традицию Меркель посещать Китай. Хотя в Китае «учитывают голоса с немецкой стороны за пересмотр отношений», сам Цзянь предпочитает ориентироваться на «факты, а не фантазии», которые говорят, что несмотря на всю немецкую риторику сотрудничество между странами растёт.

Он добавляет, что критичную к Китаю стратегию Берлина, «которая была опубликована МИД Германии, я лично не воспринимаю всерьёз». Также он отказался комментировать заявления главы МИД ФРГ Бербок. «У меня такое впечатление, что в Германии также наблюдается большое непонимание вашего курса по Китаю». Профессор Цзянь хочет сохранять оптимизм, потому что не видит неразрешимых геополитических проблем между КНР и ФРГ, одни «различия во мнениях».