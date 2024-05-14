Белоусов давно принадлежит к «близкому кругу» Путина и займётся перестройкой ВПК России — Корреспондент N-TV

Западные СМИ пытаются понять причины назначения Андрея Белоусова новым министром обороны России. Корреспондент немецкого N-TV считает, что они довольно очевидны: Кремль сам об этом заявил — ВПК России должен стать более эффективным. В своём комментарии из Москвы Райнер Мунц отмечает, что Андрей Белоусов — это «доверенное лицо» Путина, давно принадлежит к его «близкому кругу», много лет работает на Кремль.

В лице Андрея Белоусова пост министра обороны должен быть занят экспертом-экономистом. Как следует классифицировать эту персону?

РАЙНЕР МУНЦ, корреспондент N-TV в Москве: Да. Очевидно, речь идёт о том, чтобы сделать более эффективным весь блок безопасности, как он здесь называется, то есть спецслужбы и Минобороны. Пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что «речь идёт также о лучшей интеграции министерства обороны и блока безопасности в целом в российскую экономику». Именно в этом вся суть — более чётко сосредоточиться на победе в этом военном противостоянии. Лучше использовать все деньги, которые сейчас текут в оборонный сектор, то есть перестроить промышленность России в ВПК.

И кто этот человек, этот новый министр обороны? Он доверенное лицо Владимира Путина, он принадлежит к очень узкому кругу. Он также консультировал Кремль по экономическим вопросам с 2013 по 2020 год. Тогда он был вице-премьером, а сейчас займёт должность в Министерстве обороны, чтобы сделать всю эту сферу более эффективной.

Это был контекст, упорядоченный Райнером Мунцем в Москве. Большое спасибо за это, Райнер.