Белоусов давно принадлежит к «близкому кругу» Путина и займётся перестройкой ВПК России — Корреспондент N-TV
В лице Андрея Белоусова пост министра обороны должен быть занят экспертом-экономистом. Как следует классифицировать эту персону?
РАЙНЕР МУНЦ, корреспондент N-TV в Москве: Да. Очевидно, речь идёт о том, чтобы сделать более эффективным весь блок безопасности, как он здесь называется, то есть спецслужбы и Минобороны. Пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что «речь идёт также о лучшей интеграции министерства обороны и блока безопасности в целом в российскую экономику». Именно в этом вся суть — более чётко сосредоточиться на победе в этом военном противостоянии. Лучше использовать все деньги, которые сейчас текут в оборонный сектор, то есть перестроить промышленность России в ВПК.
И кто этот человек, этот новый министр обороны? Он доверенное лицо Владимира Путина, он принадлежит к очень узкому кругу. Он также консультировал Кремль по экономическим вопросам с 2013 по 2020 год. Тогда он был вице-премьером, а сейчас займёт должность в Министерстве обороны, чтобы сделать всю эту сферу более эффективной.
Это был контекст, упорядоченный Райнером Мунцем в Москве. Большое спасибо за это, Райнер.
Ссылки по теме
-
Sky: перестановки в правительстве России призваны повысить эффективность её ВПК
-
CNN: интересный ход — бывший глава Пентагона прокомментировал назначение нового министра обороны России
-
Welt: российская усовершенствованная ракетная установка ТОС-3 «Дракон» не по зубам украинским дронам
-
France 24: Франция встаёт на рельсы военной экономики, чтобы помогать Украине