Welt: российская усовершенствованная ракетная установка ТОС-3 «Дракон» не по зубам украинским дронам

Украине всё сложнее доставить боеприпасы и солдат на фронт. Тем временем Россия продолжает расширять типологию применяемого оружия, сообщает телеканал Die Welt. Последняя новинка — ТОС-3 «Дракон». Усовершенствованная модель «Солнцепёка» с большим радиусом действия и из-за этого недоступная для украинских БПЛА. Немецкий телеканал сообщает, что производство установок ТОС предыдущего поколения также возросло — на 250%.

МАРИАН ГРЮНДЕН, военный обозреватель Die Welt: Но Россия также демонстрирует там, на фронте, новое оружие, завозит туда все новые вооружения, которое мы здесь ещё раз видим (указывает на экран. — прим. ИноТВ). Это огнемёт или ракетная установка, которая стреляет термобарическими бомбами и поэтому может создавать ударную волну, а затем вакуум. И теперь она всё чаще применяется. Она называется ТОС-1, российское обозначение было бы «Солнцепёк» и модель ТОС-2, которая отличается, но не сильно, только тем, что была переведена на колёсный ход.

Снаряды здесь — термобарические ракеты, и они могут пакетом ракет атаковать цель площадью до 80 000 м², которые тем самым могут быть уничтожены созданным вакуумом, когда туда попадают эти ракеты.

Производство ТОС-1 и ТОС-2 увеличено на 250%, а теперь появилось даже усовершенствование — ТОС-3 «Дракон». У него большая дальность стрельбы, чем у других моделей, которые могут стрелять максимум до 10 километров, а он теперь может стрелять до 15 км, поэтому он находится вне досягаемости украинских FPV-дронов на фронте, что даёт россиянам огромное преимущество.

А здесь мы видим, как эти машины снова производит пуск, и эти бомбы сначала разрушают большую площадь с помощью ударной волны, а затем притягивают к себе воздух и, таким образом, создают вакуум. И таким образом, уничтожаются не только дома, но и люди, потому что лёгкие разрушаются, когда воздух внезапно вытягивается.

Итак, мы видим, что Россия явно готова использовать даже самое страшное оружие, в то время как у украинцев большие проблемы с доставкой боеприпасов и солдат на фронт.

Дата выхода в эфир 3 мая 2024 года.