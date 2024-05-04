ZDF: украинским ремонтникам не хватает ни запчастей, ни механиков

Импровизировать, используя все доступные подручные средства, — единственное, что остаётся солдатам украинского ремонтного батальона, сообщает немецкий телеканал ZDF. Им не хватает практически всего: запчастей, материала, механиков. Они собирают с поля боя всю поломанную технику, если её можно восстановить хотя бы наполовину, — на помощь Запада здесь возлагают мало надежд.

Эти кадры сделаны по пути через восточную часть Украины, недалеко от фронта в районе Донецка. Атаки беспилотников в ремонтном цехе ещё явно видны: опасность постоянна и реальна. Здесь закручивают, сверлят и паяют грузовики и бронетранспортёры солдаты ремонтного батальона 24-й механизированной бригады. Поскольку у них нет низкорамных погрузчиков для перевозки бронетехники, они просто расширяют обычные торговые погрузчики стальными листами до ширины танка. Импровизировать, что-то придумать — это их главная заповедь, потому что не хватает практически всего: запчастей, материала, механиков.

ВАДИМ, командир роты ремонтного батальона: Нам нужны водители, точные механики и мастера, которые умеют ремонтировать оружие.

Всё, что было поломано на поле боя и может быть хоть наполовину восстановлено, попадает сюда, от автоматов до танков — и должно быть максимально быстро приведено в годное состояние для отправки обратно, на фронт. Это нелёгкая задача для мужчин в батальоне.

МАЛЬФАР, военный 24-й механизированной бригады: Мы боремся. Мы пробуем всё, что возможно. Если ущерб слишком велик, то приходится заказывать запчасти на заводе, но, если это хоть как-то возможно, мы стараемся произвести замену здесь. Бригада даёт нам запчасти, но, несмотря на это, многого не хватает. Мы могли бы чинить больше и быстрее, но по большей части ждём недостающих элементов.

От внимания военных руководителей в России не ускользнули слабости украинской обороны. Московская пропаганда на этом фоне распространяет кадры производства вооружения, которое идёт полным ходом. Это часть российского ведения войны с целью подорвать боевой дух украинцев.

Солдаты ремонтного батальона не строят иллюзий по поводу положения на фронте, несмотря на новые обещания Запада.

ВАДИМ: За нас никто воевать не будет, нам придётся самим сражаться за свою страну.

Теми средствами, которые у них есть.

Дата выхода в эфир 03 мая 2024 года.