CNN: интересный ход — бывший глава Пентагона прокомментировал назначение нового министра обороны России

Экс-глава Пентагона Марк Эспер в интервью CNN назвал назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны России «важными и интересным шагом». При этом он отметил, что нового главу оборонного ведомства считают «более инновационным» человеком.

Президент Владимир Путин нашёл замену для Шойгу на посту министра обороны. Пресс-секретарь Кремля заявил, что эта замена вызвана потребностью в, цитата, «инновациях». Он хочет заменить его гражданским лицом. Что вы об этом думаете?



МАРК ЭСПЕР, бывший министр обороны США: Тут несколько моментов. Во-первых, Шойгу был верным союзником Путина с тех пор, как он занял этот пост где-то 12 лет назад. Когда я был на посту (главы Пентагона. — ИноТВ), мне много раз приходилось иметь с ним дело. Большинство людей не знают, но он не военный человек. Постоянно мелькают кадры, где он в военной форме, но это иная система. Он рос не в качестве военного в армии. Думаю, что он, вероятно, скорее гражданский, а не военный человек.



Однако интересно то, что это происходит именно сейчас. Думаю, некоторые люди скажут: у Путина только что начался пятый срок, только что прошла церемония (инаугурации. — ИноТВ), ознаменовавшая то, что, возможно, настало время. Я думал, что Шойгу сместят во время прошлогоднего мятежа Пригожина. Но этого не произошло.



Тем не менее самый серьёзный довод, поступивший прямо сейчас из Москвы, состоит в том, что Россия движется в сторону военной экономики. И это правда. Семь процентов их ВВП сосредоточено на обороне. Они встали на военные рельсы. Судя по их словам, они, по-видимому, хотят, чтобы он руководил военно-промышленным комплексом. Говорят, что новый человек, которого назначили на эту должность, более инновационен.



По-моему, одним из разочаровывающих моментов в работе Шойгу на посту (министра обороны. — ИноТВ) было то, что по меньшей мере во время моего пребывания в Пентагоне мы думали, что они становились более профессиональными, занимались модернизацией своей военной техники, своей доктрины, что они всесторонне готовились к борьбе. Но мы не увидели этого на поле боя.



Я уверен, что в ближайшие дни появится новая информация. Это важный шаг, это интересный шаг. И будет любопытно посмотреть, как они попытаются это объяснить и какой на самом деле будет роль нового министра обороны.



Материал предоставлен CNN.



Дата публикации 13 мая 2024 года.