SCMP: космос и перспективные виды вооружений — Россия и Китай расширяют сотрудничество в военной сфере

Заместитель председателя Центрального военного совета Китая Чжан Юся посетил Москву, где провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу. В ходе переговоров Россия и Китай договорились расширять сотрудничество в военной сфере, в том числе в области космоса и перспективных оборонных технологий.

Президент России Владимир Путин на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета (ЦВС) Китая Чжан Юся призвал к расширению сотрудничества Москвы и Пекина в области перспективных оборонных технологий. Как отмечает South China Morning Post, это «сигнализирует о всё более тесных оборонных связях между союзниками».

В ходе встречи, прошедшей в Москве, российский лидер указал на важность развития более тесных военных связей, отметив, что сотрудничество в сфере высоких технологий сейчас имеет приоритетное значение. «Имею в виду и космос, в том числе высокоорбитальные группировки, имею в виду и современные виды вооружений, перспективные, которые, безусловно, обеспечат стратегическую безопасность как России, так и Китайской Народной Республики», — заявил Путин.

Президент уточнил, что, хотя Москва и Пекин «не строят никаких военных союзов по примеру времён «холодной войны», их сотрудничество является «серьёзным фактором для стабилизации международной обстановки».

Ранее Путин сообщал, что Россия делится с Китаем высокочувствительными военными технологиями, которые помогли значительно укрепить обороноспособность страны. В октябре 2019 года он упомянул, что Москва помогает Пекину разработать систему раннего предупреждения для обнаружения запусков баллистических ракет — систему с наземным радаром и спутниками, которая есть только у России и США. В прошлом году Поднебесная назвала свою дружбу с Россией «безграничной». Пекин осудил западные санкции против Москвы и обвинил НАТО и Вашингтон в провоцировании конфликта на Украине. Путин и китайский лидер Си Цзиньпин установили прочные личные связи на фоне растущей напряжённости в отношениях с Западом.

В ходе переговоров с Чжан Юся Путин отметил, что НАТО стремится расширить своё присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, назвав это «попытками некоторых стран расширить зону своего влияния».

«Всё больше и больше Соединённые Штаты втягивают все страны альянса в создание напряжённой обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, стараются насоздавать там новые военно-политические альянсы, включая страны региона», — заявил российский лидер, добавив, что Вашингтон в этом руководствуется своими собственными «корыстными интересами». По его словам, на это Россия и Китай реагируют «спокойно» и «взвешенно», работая над укреплением своей безопасности совместными учениями ВВС и ВМС.

В ответ Чжан Юся высоко оценил усилия России по сопротивлению давлению Запада, заявив, что под руководством Путина страна «упорно стоит перед лицом санкций Запада, что показывает: никакая трудность не сгибает» Кремль.

Ранее во время визита в Москву на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу, Чжан Юся отметил, что отношения между Россией и Китаем находятся «на самом высоком уровне». Заместитель председателя ЦВС добавил, что страны неизменно поддерживают друг друга в вопросах, «касающихся коренных интересов и ключевых озабоченностей сторон».