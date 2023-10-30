Bloomberg: Китай и Россия вновь проявляют солидарность против военной гегемонии США

На Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине руководители оборонных ведомств Китая и России в очередной раз заявили об укреплении военных связей, бросив вызов США. В ходе мероприятия представители обеих стран проявили солидарность и выступили с критикой внешней политики Вашингтона, передаёт Bloomberg. Позиции двух высокопоставленных чиновников являются последним примером тесного партнёрства, сложившегося между Москвой и Пекином, в особенности после событий февраля 2022 года.

Китай и Россия публично заявили об укреплении военных связей на Сяншаньском форуме в Пекине, бросив вызов США в преддверии планируемой встречи Си Цзиньпина с президентом Джо Байденом. В ходе мероприятия представители обеих стран проявили солидарность и выступили с критикой внешней политики Вашингтона, передаёт Bloomberg.

«Некоторые страны продолжают создавать проблемы по всему миру», — заявил вице-председатель высшего военного органа Китая Чжан Юся, завуалированно раскритиковав США. «Они намеренно создают турбулентность, вмешиваются в региональные дела, вмешиваются во внутренние дела других стран и провоцируют цветные революции», — приводит его слова Bloomberg. Чжан также отметил, что Китай готов «совместно защищать глобальный стратегический баланс и стабильность».

За речью Чжана последовали аналогичные комментарии его российского коллеги Сергея Шойгу, который тоже подверг критике американское доминирование на мировой арене. «США неустанно работают над сохранением своей гегемонии, которая скоро исчезнет», — заявил министр обороны России.

Позиции двух высокопоставленных военных чиновников являются последним примером тесного партнёрства, сложившегося между Москвой и Пекином, в особенности после событий февраля 2022 года. С тех пор Пекин предоставил России дипломатическую и экономическую поддержку на фоне западных санкций, в то время как Китай добился увеличения экспорта в Россию и стабильных поставок ископаемого топлива.

Ранее в этом месяце Си Цзиньпин принял Владимира Путина в Пекине, подтвердив стремление Китая поддерживать усилия Москвы по защите своего национального суверенитета, напоминает Bloomberg. На форуме «Один пояс — один путь» китайский и российский лидеры вновь подчеркнули необходимость создания альтернативы возглавляемому США мировому порядку, который был бы более подотчётен «глобальному Югу», который охватывает развивающиеся страны Азии, Ближнего Востока и Африки.

Сяншаньский форум — ещё одна площадка, на которой Китай может укрепить свои позиции среди стран глобального Юга в гонке, в которой он имеет большое преимущество над Вашингтоном. Это важно для Пекина, поскольку КНР бросает вызов американскому мировому порядку, особенно среди более бедных стран, стремящихся работать со второй по величине экономикой мира над инфраструктурными проектами и доступом к рынкам. Согласно списку участников, предоставленному организатором форума, более 60 развивающихся стран отправили на мероприятие официальную делегацию.

«В мире, полном вызовов и турбулентности, Си Цзиньпин задаёт правильное направление к общей безопасности и прочному миру», — отметил Чжан в своей речи. Сергей Шойгу поддержал китайского коллегу, призвав страны дистанцироваться от «западного блока» и назвав отношения между Москвой и Пекином «образцом для подражания, который становится всё более привлекательным», завершает Bloomberg.