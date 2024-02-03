Le Figaro: Китай впервые выразил поддержку России в спецоперации

Китай неоднократно говорил про дружбу с Россией, про то, что «понимает» политику Москвы в отношении Украины. Но во время переговоров с Сергеем Шойгу новый министр обороны Китая впервые заявил, что Китай Россию поддерживает в вопросе спецоперации на Украине. Эксперты удивлены и отмечают, что это важный шаг, пишет Le Figaro.

В украинском вопросе китайская дипломатия осторожно продвигается меж двух огней, пишет Le Figaro. С одной стороны, Китай открыто показывает свой нейтралитет в конфликте и призывает к прекращению огня. С другой стороны, он осуждает западные страны и всё больше углубляет сотрудничество с Москвой. Но новый министр обороны Китая Дун Цзюнь во время видеоконференции с российским коллегой Сергеем Шойгу отошёл от этой линии.

«Мы поддержим вас по украинскому вопросу, даже если Соединённые Штаты и Европа продолжат оказывать давление на Китай, даже если военное сотрудничество между Китаем и ЕС пострадает, — заявил Дун Цзюнь. — Но мы не сдадимся и изменим нашу политику, и они не смогут помешать сотрудничеству России и Китая».

Больше всего экспертов, даже китайских, удивило использование термина «поддержка» по отношению к российской спецоперации — такого прежде ещё не бывало. Например, прежде Китай говорил о том, что «понимает» Россию, о «дружбе, которая не знает границ». Поэтому эксперты отмечают важность слов нового министра в разговоре с Сергеем Шойгу: «Это всё более чёткое подтверждение и без того сильной тенденции».

В ходе этого разговора министр обороны России добавил, что у них не формальный военный союз. «В отличие от некоторых западных стран, наши две страны не образуют военный блок», — сказал он. Шойгу отметил, что совместные учения России и Китая и в целом их сотрудничество «не направлено ни на одну третью страну».

Китайский министр, в свою очередь, выразил желание «поднять отношения между двумя армиями на более высокий уровень». «Военные должны играть более важную роль в углублении всеобъемлющего стратегического сотрудничества Китая и России и поддержании глобальной безопасности и стабильности», — заявил он.

Китай не предоставил России летальное оружие, напоминает издание, но Киев отмечал, что китайские вездеходы используются на Украине. В феврале 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен выражал обеспокоенность возможными поставками китайского оружия в Россию, но с тех пор эта тема больше не поднималась.

При этом Китай и Россия всё активнее взаимодействуют в экономическом ключе. За два года товарооборот между ними значительно увеличился. Как и другие страны глобального Юга, Пекин также позволяет России обходить санкции, пишет автор статьи, особенно в отношении электронных компонентов. Россия также стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай, обогнав Саудовскую Аравию. Российская экономика не только не рухнула: напротив, МВФ повысил прогноз на 2024 год с 1,1% до 2,6% роста. И поддержка Китая в этом занимает не последнее место.

Хотя у Китая с США диалог тоже не прервался, но союз Пекина и Москвы кажется как никогда крепким, как бы некоторые аналитики ни ожидали, что война на Украине отдалит их друг от друга, пишет Le Figaro.