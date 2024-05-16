N-TV: новая торговая война Байдена с Китаем грозит подорвать и без того слабую экономику Германии

Немецкая экономика продолжает стагнировать, немецкие экономисты «предполагают рост лишь на 0,2%» в 2024 году. Но, как сообщает N-TV, новые заградительные пошлины Байдена против китайских электромобилей угрожают и этому восстановлению. В Европе опасаются, что теперь весь товар, не поступивший в США, окажется на европейском рынке. Конкурировать с китайцами европейский автопром не может.

Немецкой экономике по-прежнему не хватает динамики. Как сообщает Handelsblatt, в своём весеннем прогнозе эксперты по экономике предполагают рост лишь на 0,2% в 2024 году. Многие предприятия недовольны.

СЕБАСТИАН ЭБЕЛЬ, председатель совета директоров Tui: Мы видим, что Германия — один из рынков, на котором очень и очень сложно заработать деньги. Наши результаты мы получаем заграницей. Ситуация с производственными площадками вызывает беспокойство. Мы наблюдаем деиндустриализацию в Германии. Мы видим бездействующее правительство, а на этом фоне в Германии срочно необходимы реформы.



Однако, согласно Экономическому консультативному совету, ожидается, что в течение года экономика снова наберёт обороты. В 2025 году должен быть рост на 0,9%, пишет Handelsblatt. Ожидается, что инфляция снизится, а это означает, что потребление увеличится.



Однако встречный ветер дует со стороны США. Президент США Байден резко повышает тарифы на электромобили из Китая, что скажется и на Европе.



АНТОНИН ФИНКЕЛЬНБУРГ, директор Федерации внешней торговли (BGA): Все товары, которые теперь не поступят в США, придут к нам, придут в Европу, придут в Южную Америку. В этом плане это перенасыщение продуктами, это перепроизводство, которое идёт из Китая, на самом деле существует и тоже становится для нас экономической проблемой.



Пока неясно, каким будет ответ ЕС, но он также изучает возможность введения карательных пошлин для китайских электромобилей.

Дата выхода в эфир 15 мая 2024 года.