Олаф Шольц оказался очень выгодным Америке: он не сопротивляется деиндустриализации Германии и переносу производств в США, он игнорирует свидетельства соучастия США в подрыве стратегического «Северного потока». В интервью немецкому порталу Gegenpol Скотт Риттер указывает, что для немцев революция против «куколда Шольца» — «единственный шанс выжить» для Германии.

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки морской пехоты США: Олаф Шольц только что сделал меня очень счастливым парнем, потому что Porsche только что объявила, что собирается закрыть производство в Германии и перенести производство в Америку. Спасибо, Олаф Шольц! Потому что теперь Америка владеет брендом Porsche. Это американская машина, произведённая в США, и, возможно, теперь я смогу себе её позволить. Спасибо, Олаф Шольц, ты мой самый любимый немец в мире, потому что ты только что осуществил мечту маленького мальчика-подростка, по прошествии 50 лет.

Но шутки в сторону. Он разрушает вашу страну! Разрушает вашу страну! Вас лишают промышленности, пока мы говорим. Он не заботится о вас. Его не волнует ни Германия, ни немцы. Он инструмент Америки. Это тот самый человек, который сидел в Белом... стоял в Белом доме на подиуме, в то время как президент Соединённых Штатов перед ним говорил: «Я собираюсь взорвать «Северный поток». А Шольц ничего не сказал, потому что он куколд*. Вот кто он. Он утратил качества мужчины. Он человек, который не представляет ничего. И он предал Германию и продолжает предавать Германию. Но Германия — вы предаёте себя сами, позволяя этому человеку оставаться у власти. Я возвращаюсь к немецким фермерам: продолжайте делать то, что делаете, революция — ваш единственный шанс выжить.

Дата выхода в эфир 23 февраля 2024 года.



* Куколд — рогоносец (англ). Мужчина, получающий сексуальное возбуждение от измен своей жены. В более широком смысле — слабый и безвольный мужчина, утративший достоинство (прим. ИноТВ).







