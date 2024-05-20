В Москве обработали более 440 тысяч обращений в сфере земли и имущества

В Москве обработали более 440 тыс. обращений в сфере земли и имущества, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН.

«Физические лица и представители бизнеса при помощи портала mos.ru могут получить информацию о финансово-лицевых счетах, обратиться за получением земельного участка, заключить дополнительное соглашение к договору аренды и многое другое. Всего доступно около 30 цифровых продуктов. В I квартале 2024 года услугами и сервисами воспользовались свыше 440 тыс. раз. Это более чем на 15% превышает показатель аналогичного периода 2023 года», — сказал Ефимов.

В материале отмечено, что наиболее популярным цифровым продуктом в текущем году стал сервис сверки финансово-лицевых счетов для арендаторов и покупателей земельных участков и недвижимости.

Ранее сообщалось, что в Москве запустили сервис проверки статуса участков земли в рамках КРТ.